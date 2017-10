Afecţiuni vindecate cu a mia parte din medicamentul iniţial

Afecțiuni vindecate cu a mia parte din medicamentul inițial

Homeopatia este un sistem de tratament medical care tratează boala cu un agent diluat. Principiul a fost remarcat de Hipocrate, care a observat că anumite plante administrate în doze mici și foarte mici tind să reproducă aceleași simptome care apar atunci când sunt administrate în doze toxice. Adevăratul părinte al homeopatiei este însă medicul german Christian Samuel Hahnemann (1755-1843). Dezamăgit de rezultatele medicinii acelor vremuri (purgative, vomitive și lipitori) a descoperit și dezvoltat un sistem de tratament bazat pe principiul „cui pe cui se scoate”. El a observat că dozele mari dintr-un remediu bine indicat agravează condiția bolnavului și a început să experimenteze prind cantități din ce în ce mai mici de remedii apte să producă vindecarea. Astfel a descoperit că doze înalt diluate de substanță activă sunt capabile să producă rapid vindecarea. Luând, de exemplu, o picătură din tinctura mamă, adăugând 99 de picături de apă distilată sau alcool și scuturând-o de un anumit număr de ori se obține o diluție. Dacă din această diluție se ia o picătură și se adaugă alte 99 de picături de diluant se obține o a doua diluție centesimală. În acest mod, Hahnemann a ajuns până la a 30-a diluție, continuând mai târziu să experimenteze cu diluții mai mari care să ducă la obținerea vindecării. „Un remediu introdus în organism declanșează o boală identică din punct de vedere al manifestărilor cu boala inițială“, precizează Ana Maria Bucur, medic primar la Centrul medical „Stare bună“ din Mangalia. Astfel, se pun în funcțiune mecanismele de apărare și se respinge simptomul creat artificial, iar o dată cu acesta se produce și respingerea bolii de care suferă omul. Deseori, spune medicul, se produce o ușoară agravare care-l poate speria sau îndepărta de un astfel de tratament. Însă, dacă are răbdare și încredere că după criza inițială urmează ameliorarea sau dispariția afecțiunii ajung la rezultatul dorit. Și azi medicii cred că un medicament e mai eficient dacă e mai concentrat, nu dacă e mai diluat! Microdozele interacționează de fapt, spune medicul, cu sistemul energetic al omului. Furia și tristețea, rezolvate de tratamentul homeopat Cu tratamentele homeopate se pot vindeca arsuri, infecții respiratorii, înțepături de insecte, alergii, candidoze, scurgeri vaginale, giardioze intestinale. Tratamentele alternative sunt indicate în sfera ORL la diverse infecții, tract respirator, precum și la probleme digestive cum ar fi diareea, la probleme legate de somn, de comportament. De asemenea, foarte bine se pot trata alergiile cu granule homeopate. Numărul persoanelor care suferă în prezent de diferite alergii a crescut foarte mult în ultimele decenii. Principalele cauze ar fi, după părerea medicilor homeopați, conservanții din alimente, precum și mediul poluat. Tratamentul homeopat prinde foarte bine la copii, întrucât organismele lor nu sunt intoxicate cu diverse pastile. „Am putea defini remediul homeopatic ca un medicament subtil energetic, care are semnătura plantei, mineralului, insectei din care a fost preparat. Nu proprietățile moleculare, ci semnătura vibratorie este folosită pentru vindecare, așa cum se întâmplă în cazul unui vaccin, care conține urme de virus active sau inactive”, spune Ana Maria Bucur. Prin tratamentul homeopatic de rezolvă în egală măsură simptomele mentale, emoționale și fizice. Se rezolvă și furia și tristețea și o poftă alimentară dar și durerea. Cei mai mulți medici moderni procedează exact invers: pun fizicul mai sus decât simptomele mentale și emoționale. „O medicină cu adevărat preventivă ar trebui să se bazeze pe analizarea schimbărilor care apar în învelișul energetic. Dar, pentru că știința nu are instrumente acceptate, capabile să măsoare și schimbările energetice, preferăm să spunem că nu există”, precizează medicul.