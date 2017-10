Maxima zilei: „Doar viața pe care o trăim pentru alții este o viață ce merită să fie trăită”. (Albert Einstein)

Aerofagia, boala omului grăbit la masă

Atunci când mâncăm, când consumăm băuturi carbogazoase, când avem o poziție incorectă a corpului la masă, când nu mestecăm suficient mâncarea, înghițim o mare cantitate de aer care pătrunde în stomac și ne provoacă senzația de balonare, crampe, greață și chiar regurgitații. Excesul de gaze în stomac produce eructații, cunoscute de noi sub denumirea de râgâieli sau aerofagii. Aerofagia, cunoscută și sub denumirea de eructație în termeni medicali sau boala omului grăbit în popor, este un simptom, nu o boală. „Este ca și cum am dori să dăm afară gazele. Eructația apare mai frecvent la persoa-nele care au probleme gastrice și esofagiene”, ne-a explicat dr. Mădălina Burdulea, medic specialist în medicină de familie în cadrul centrului Iowemed. Guma de mestecat favorizează eructațiile Aerofagia se produce când mâncăm în grabă cantități mari de mâncare fără să mestecăm bine. În felul acesta înghițim mult aer. „Eructațiile apar și după ce consumăm băuturi carbogazoase”, precizează dr. Mădălina Burdulea. Poziția defectuoasă a corpului în timpul mesei, fumatul și vorbitul la masă favorizează apariția gazelor în stomac. O altă cauză de aerofagie este guma de mestecat care declanșează hipersalivație, favorizând înghițirea aerului. Alimentele greu digerabile, insuficient prelucrate termic sau prelucrate în exces, unele defecte ale danturii sau afecțiuni ale gingiilor, produc și ele aerofagie. Potrivit specialistului, „bebelușii înghit mai des aerul decât un adult, de aceea, la ei, aerofagia apare mai frecvent”. În plus, laptele matern supt în forță de bebeluși devine spumos, formând bule de aer. De aceea, micuții trebuie ținuți în poziție verticală după alăptare și bătuți ușor pe spate chiar și 30 de minute dacă este nevoie. Fără grabă în timpul meselor Prin corectarea obiceiurilor alimentare nesănătoase, aerofagia poate fi îndepărtată. Indicat este ca, în timpul mesei, să aveți o poziție corectă a corpului, să mestecați cât mai mult timp cu putință mâncarea, să nu fumați sau să vorbiți. Specialiștii recomandă mese mici și dese, evitarea băuturilor acidulate, a gumei de mestecat și a dulciurilor. Există mai multe preparate farmaceutice care tratează aerofagia. Cărbunele activat, argilele absorbante, simeticonul reduc volumul gazelor și ameliorează senzația de balonare.