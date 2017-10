Adrian Severin are o avere de peste un milion de euro

Ştire online publicată Miercuri, 23 Martie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Europarlamentarul Adrian Severin are în conturi, potrivit declarației de avere completate în octombrie 2010, echivalentul a aproape un milion de euro. Conform declarației, Severin deține o cotă parte de 50% dintr-un teren intravilan de 451 metri pătrați, dobândit în anul 2004 prin moștenire. De asemenea, el și soția sa au cote părți din două apartamente în București: 95% dintr-un apartament dobândit în anul 1984, tot prin moștenire, în suprafață de 77 mp și 25% dintr-un apartament moștenit în anul 2004, în suprafață de 80 mp. Severin deține și două autoturisme Volkswagen Golf, cumpărate în 2005 și, respectiv, 2007. Eurodeputatul mai are obiecte de artă fără valoare de patrimoniu (pictură, gravură, desen), dobândite până în anul 2007, estimate la aproximativ 22.000 de euro, precum și icoane de lemn și sticlă evaluate la sub 5.000 de euro și bijuterii de familie „cu valoare sentimentală”, evaluate tot la sub 5.000 de euro. Adrian Severin are și o serie de depozite în diverse bănci, în sumă totală de 234.497 lei, 843.285,72 Euro și 35.936,4 USD. Conform declarației de avere, Adrian Severin a decontat la PE diurnă și transport în anul 2009 de 101.493,66 Euro, iar în primele zece luni ale anului 2010 de 76.692,65 Euro, precum și cheltuieli pentru biroul parlamentar în anul 2009 de 50.424 Euro și cheltuieli cu secretariatul în anul 2010 de 228.902,79 Euro. El a încasat următoarele venituri anuale: 44.701 lei și 43.459, 63 Euro ca europarlamentar, 21.600 lei ca profesor la Universitatea Titu Maiorescu, 50.160 lei ca director coordonator al Insti-tutului Ovidiu Șincai, 6.810 lei ca arbitru la Curtea de Arbitraj București, 71.659 lei ca editorialist la un ziar din București, dar și 10.000 de Euro indemnizație participare la International Advisory Board - 2008 de la Unicredit International și 30.000 de Euro indemnizație participare Advisory Board de la Chayton Capital Duna Property Fund. Averea europarlamentarului Adrian Severin - acuzat de practici de lobby contra cost, fiind cercetat de către Direcția Națională Anticorupție - este verificată de Agenția Națională de Integritate, reprezentanții instituției refuzând să dea detalii despre stadiul investigațiilor. Scandal de corupție Amintim că Adrian Severin se află în centrul unui scandal de corupție de proporții în Parlamentul European. Reporterii de la Sunday Times au înregistrat o discuție cu europarlamentarul PSD Adrian Severin în biroul acestuia de la Strasbourg, material video-audio în care eurodeputatul vorbește despre demersurile făcute pentru introducerea unui amendament la o directivă europeană. Reporterii ziarului britanic le-au propus mai multor deputați să plătească 100.000 de euro în schimbul unor amendamente a căror adoptare ar putea-o obține. Cei trei deputați au acceptat. Adrian Severin, fost vicepremier român, a trimis un e-mail falșilor lobby-iști, afirmând: „Doar ca să știți că amendamentul pe care îl vreți a fost depus la timp”. La scurt timp, el a trimis o factură de 12.000 de euro pentru „servicii de consiliere”. În urma dezvăluirii făcute de Sunday Times, conservatorul austriac Ernst Strasser și fostul ministru sloven de Externe, Zoran Thaler, au demisionat.