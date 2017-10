Turneul final al Campionatului Național de rugby juniori U18 și U17

Adrian Pllotschi: „Jucăm fără frică, nu avem ce pierde!“

Cele mai bune echipe de rugby juniori din România și-au dat întâlnire pe litoral, unde, până la sfârșitul săptămânii, se vor bate pentru titlul național. Astăzi, debutează ediția 2008 / 2009 a turneului final al Campionatului Național de rugby juniori sub 18 și sub 17 ani, concurs care atrage la malul mării tot ce are mai bun sportul cu balonul oval românesc, la ora actuală, la nivel juvenil. Echipele participante la întreceri sunt: secțiunea U18: CSS 3 Steaua, RC Pantelimon, Colegiul Național „Aurel Vlaicu” București, CSS 2 Baia Mare, CS Gens Cluj, LPS Focșani, CSS Bârlad și LPS Suceava; secțiunea U17: CSS Bârlad, CSS Tecuci, CS Unirea Pașcani, Colegiul Tehnic „Traian Vuia” Galați, CSM Baia Mare, Colegiul Național „Aurel Vlaicu”, CTMR TF Metrorex București și LPS „Nicolae Rotaru” CSS Constanța. „Ne dorim din tot sufletul să depășim faza grupelor, dar, înain-te de toate, trebuie să ne păstrăm realismul. Nu ne facem mari iluzii, nu avem forța de a ne bate pentru podium, însă ne-am propus să arătăm că știm rugby și să lăsăm o impresie frumoasă. Cel mai important lucru este ca jucătorii să crească în valoare, să acumuleze experiență, să vadă ce presupune un turneu final. Pentru majoritatea sportivilor mei, este prima competiție de anvergură. Le-am spus să joace fără frică, mai ales că sunt acasă. Faptul că turneul se dispută la Constanța este un mare avantaj și pentru noi, antrenorii și conducătorii de club, pentru că, altfel, nu cred că am fi avut bani să petrecem o săptămână în București sau în altă localitate”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul echipei LPS Constanța, Adrian Pllotschi. În opinia fostului internațional român, echipele din Capitală sunt favorite la titlul de campioană. „Cel puțin la categoria noastră de vârstă, Under 17, sunt adversari foarte puternici și mă refer în special la echipele bucureștene, Colegiul Național «Aurel Vlaicu» sau Metrorex. Au șanse reale la medaliile de aur, pentru că dispun de loturile cele mai bune. Au tupeu și răutate în joc, bineînțeles, în sensul bun al cuvântului. Aceas-tă atitudine nouă încă ne lip sește. Când o vom căpăta, altele vor fi datele problemei”, a expli cat Pllotschi. Tehnicianul constănțean așteaptă ca, dintre elevii săi, tonul să-l dea Cristian Ogea, Fabian Ștefan, Silviu Țăranu, Valentin Florea sau Florin Scripcariu, jucători înzes-trați cu multe calități și care ar putea face mare performanță. Altfel, pe linie administrativă, membrii comisiei de organizare au pus la punct toate amănuntele, pentru a oferi oaspeților condiții ireproșabile. „Totul este pregătit - cazare, masă, terenuri de joc și antrenament, vestiare, tribune. N-a fost ușor, de o lună de zile nimeni nu a mai avut somn. Urăm bun venit și mult succes tuturor par-ticipanților”, a declarat președintele CS Cleopatra, Vasile Chirondojan. Partidele turneului final se dispută, începând din această dimineață și până duminică, pe stadioanele LPS și Constructorul-Cleopatra din Complexul Sportiv „Badea Cârțan”.