Adrian Manole va candida pentru un nou mandat în PE

Europarlamentarul Adrian Manole a declarat ieri, în cadrul unei conferințe de presă, că va candida „cu siguranță” pentru un loc în Parlamentul European și la alegerile din iunie. „Am renunțat la cariera care chiar mi-a plăcut, în mediu. Și dacă am început această carieră, doresc să o continuu și voi candida cu siguranță”, a mărturisit el. Prezent la conferință, liderul democrat-liberalilor constănțeni, Mircea Banias, a punctat principalele argumente care susțin poziția eligibilă a organizației pe lista partidului pentru alegerile europarlamentare din iunie. „Unul dintre criterii va fi rezultatul la ultimele alegeri europarlamentare. Apoi, rezultatele de la alegerile parlamentare care plasează organizația pe locul 9 pe țară. Automat ar trebui să beneficiem de o poziție eligibilă”, s-a arătat încrezător Banias. Aceeași atitudine a avut-o și Manole care a afirmat că „dacă alegerile ar fi mâine și dacă s-ar respecta ponderea din ultimul sondaj, când PD-L era creditat cu 43%, ar însemna ca după redistribuire PD-L să ia 14-15 eurodeputați”. Adrian Manole, fostul director al Agenției pentru Protecția Mediului Constanța, a preluat recent un mandat de europarlamentar de aproximativ trei luni, în urma intrării în Parlamentul României a Monicăi Iacob Ritzi. Cu toate acestea, el a pregătit câteva proiecte pe care intenționează să le susțină până în luna mai când „toată Europa intră în campania electorală”. În prezent, el este membru al Comisiei de Cultură și Educație și membru supleant la Ocuparea Forței de Muncă și Afaceri Sociale. Manole a vorbit despre amendamentele aduse raportului privind studiile artistice în Uniunea Europeană și celui privind multilingvismul. „Aici, am adus șase amendamente, cel mai important fiind reprezentat de recomandarea pe care am făcut-o privind implicarea statelor membre în promovarea programelor TV subtitrate și nu dublate”, a explicat el. El a vorbit în special de programele pentru copii. Potrivit lui, la acest raport sunt aproximativ 120 de amendamente. Mai mult, democrat-liberalul este cosemnatarul unei propuneri pentru Parlamentul Europei de înființare a Centrului European pentru prevenirea și combaterea exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile. Inițiativa aparține grupului parlamentar al PD-L din PPE/DE. În perioada imediat următoare, Adrian Manole vrea să propună un proiect de rezoluție prin care solicită crearea unui Centru european de studii și prevenire a violenței în școli. Manole a recunoscut că problema este una globală, toate țările confruntându-se cu serioase dificultăți în această sferă. În viziunea lui Manole, centrul va gestiona și centraliza toate informațiile și datele privind violența din fiecare stat al Uniunii Europene. În plus, pe baza studiilor, informațiilor, datelor, Centrul trebuie să promoveze un set de politici coerente pentru Uniunea Europeană. „Dacă nu va exista același tip de măsuri în toate țările, întotdeauna vor exista dezechilibre și aceste dezechilibre vor conduce la concluzii false”, a adăugat el.