Adrian Gheorghiţă îl acuză pe Nicuşor Constantinescu de fals şi uz de fals

Adrian Gheorghiță îl acuză pe Nicușor Constantinescu de fals și uz de fals

Spiritele au încins Aula Bibliotecii Județene care a găzduit vineri după-amiază o nouă ședință ordinară a Consiliului Județean Constanța (CJC). Adrian Gheorghiță (PD-L) a declarat că intenționează să facă o plângere penală împotriva președintelui CJC, Nicușor Constantinescu. Consilierul democrat-liberal, Adrian Gheorghiță, a luat cuvântul după ce Constantinescu a prezentat proiectul 13 privind mandatarea agenților constatatori ai CJC și ai RAJDP Constanța de a efectua oprirea pentru control în trafic a autovehiculelor care circulă pe drumurile județene. Gheorghiță a făcut referire la hotărârea 223/2008. „Hotărârea 223 în varianta care ne-a fost prezentată nouă, în varianta pe CD, varianta care a fost postată pe site-ul CJC înainte de ședința din 13 august și varianta care ne-a fost prezentată în sală este cu totul și cu totul alta decât cea care a ieșit de la CJ semnată”, a explicat consilierul. „Asta înseamnă că în urma votului și în urma deliberării în mod voit s-a modificat acea hotărâre trecând peste votul consilierilor județeni. Puteți observa că acel proiect de hotărâre are o pagină și câteva rânduri, iar acum are patru pagini. Mai mult decât atât, cuprinde dispoziții contrare față de proiectul care ne-a fost prezentat nouă. Asta înseamnă că a fost fraudat votul consilierilor județeni, dar dacă unii vor să accepte chestiunea aceasta nu au decât”, a adăugat el. Pe lângă acestea, Gheorghiță a mai reclamat și faptul că proiectele propuse de el nu au fost luate în seamă nici de această dată. „Este a doua ședință a CJ în care ni se refuză introducerea acestui proiect în interesul comunității din Valu lui Traian. Este vorba de modificarea arondării Serviciilor publice comunitare de evidență a persoanei, de la Basarabi-Murfatlar la Valu lui Traian, proiect depus din 24 septembrie”, a declarat Gheorghiță. În plus, nici de data asta nu a trecut pe ordinea de zi proiectele propuse de el privind validarea celor trei consilieri județeni: Ion Popescu, Gheorghiță Corbu și Zanfir Iorguș, depus încă din 11 septembrie.