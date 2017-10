Adolescentă româncă şi bebeluşul ei, daţi dispăruţi în Anglia

Adolescentă româncă și bebelușul ei, dați dispăruți în Anglia

Ştire online publicată Joi, 27 Decembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

O adolescentă româncă și bebelușul acesteia sunt dați dispăruți, în Marea Britanie, de cinci zile, autoritățile fiind îngrijorate de situația acestora, informează ziarul The Huffington Post, în ediția online. Adolescenta de origine română Cătălina Covaci, în vârstă de 15 ani, și copilul acesteia, Ricardi, în vârstă de șase luni, au fost văzuți ultima oară acum cinci zile, la casa acestora din Penrith, regiunea Cumbria. Adolescenta a anunțat atunci că va merge până în centrul orașului, scrie Huffington Post.De atunci, despre cei doi nu se mai știe nimic.Românca locuiește în Marea Britanie de un an și jumătate și are rude în Manchester, Oldham, Glasgow, Hull și Londra.