Administraţia Obama recunoaşte că NSA a încălcat legea privind supravegherea

Administrația Obama recunoaște că NSA a încălcat legea privind supravegherea

Ştire online publicată Vineri, 23 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Administrația Barack Obama a recunoscut, la două luni după primele dezvăluiri ale lui Edward Snowden, că Agenția Națională de Securitate (NSA) a încălcat legea între 2008 și 2011, interceptând ilegal mesaje electronice ale americanilor fără legătură cu terorismul.Conform angajamentului luat de Barack Obama în cadrul unei conferințe de presă la 9 august, administrația a declasificat și a publicat, miercuri, mai multe documente administrative și judiciare legate de programul de supraveghere pe Internet PRISM, la adresa http://icontherecord.tumblr.com/.Printre documente, figurează o decizie a justiției până în prezent secretă, lungă de 85 de pagini și emisă în octombrie 2011, care ordonă NSA să pună capăt unui program de interceptare a comunicațiilor pe Internet pe rețelele din fibră optică americane.Metodele NSA „rezultă din achiziționarea unui număr foarte mare de comunicații protejate de al patrulea amendament” al Constituției, a scris în această decizie John Bates, judecător al Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC), referindu-se la amen-damentul care protejează americanii față de orice formă de percheziție sau supraveghere excesivă.De la reformele care datează din epoca Bush, FISC are ca misiune să asculte înregistrările și să valideze sau să respingă programele de supraveghere ale NSA.Programul ar fi strâns nu mai puțin de 56.000 de mesaje electronice între americani în perioada 2008-2011, potrivit unei estimări a NSA furnizată atunci de un judecător, în timp ce legea americană cere un mandat individual atunci când supravegherea vizează cetățeni americani sau străini care se află pe teritoriu.Strângerea acestor comunicații era „consecința unei probleme tehnice și nu a unui exces al NSA”, a justificat un oficial din cadrul serviciilor de informații, sub acoperirea anonimatului, în timpul unei conferințe telefonice cu jurnaliștii. „Nu este vorba despre abuzuri flagrante”, a adăugat el, ci „de o problemă survenită din inadvertență și care afectează un număr relativ scăzut de americani”. Documentele arată „forța supravegherii acestui program”, a insistat el, amintind că NSA are 300 de angajați pentru auditul intern.