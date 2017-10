Administraţia locală din Mangalia îşi bate joc de societatea civilă

Pe principiul „cine nu e cu noi e împotriva noastră”

Administrația locală din Mangalia își bate joc de societatea civilă

Marți va avea loc o nouă ședință de consiliu local la Mangalia. Pe ordinea de zi se regăsesc deocamdată 38 de proiecte, unele dintre ele menite să servească drept unelte de răzbunare între taberele politice din Mangalia. Spre exemplificare, primarul Mihai-Claudiu Tusac a inițiat pentru această ședință un proiect privind rezilierea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare cu SC Uranus SA, dar și cele de închiriere cu Fundația „Callatis 96" și cu Asociația Patronilor din Mangalia. Claudiu Tusac a inițiat pentru ședința Consiliului Local de marți, printre altele, trei proiecte de hotărâre pentru denunțarea unilaterală a contractelor cu trei firme. SC Uranus SA se ocupa de salubrizarea orașului. Pentru că Tusac urmărește să aducă în Mangalia Polaris-ul, a găsit soluția perfectă pentru a renunța la serviciile prestate de către Uranus SA. Nu a mai plătit firma de salubrizare și, mai nou, vrea să rezilieze contractul. „Acțiunea nu are nici un temei legal. Nu am avut nici o discuție cu reprezentanții Primăriei. Am primit doar o notificare prin care se denunță unilateral contractul. Vom acționa Primăria în judecată”, a spus ferm administratorul societății, Camelia Toia. Totodată ea și-a exprimat speranța în votul consilierilor. „Noi sperăm în decizia consilierilor. Sperăm să aibă creier și să voteze împotrivă”, a încheiat ea. Răzbunare Pe ordinea de zi a ședinței din 30 de septembrie, a fost introdus și proiectul privind denunțarea unilaterală a contractului cu Fundația „Callatis 96“. Fundația a fost creată de către fostul primar al Mangaliei, Zanfir Iorguș și s-a implicat în diverse acțiuni umanitare, sponsorizând organisme de caritate, căminul de bătrâni și cantina socială. În opinia lui Iorguș, aceste acțiuni sunt generate numai de „instinctul de răzbunare al lui Tusac”. „Claudiu Tusac, în disperare de cauză, face greșeli peste greșeli. A trecut la proiecte și mesaje populiste menite a-i consolida cultul personalității. El nu are decât un singur scop: răzbunarea. Vrea să se răzbune pe toți cei care nu sunt cu el”, a mai spus Iorguș. El a mai adăugat că nu a avut nici o discuție cu reprezentanții Primăriei și nădăjduiește că „membrii Consiliului Local vor vota în cunoștință de cauză”. „Nu Consiliul Local poate rezilia contractul, ci doar instanța se poate pronunța în acest caz”, a mai completat el. „Este un abuz!” Așa a caracterizat Mitică Cucoranu, președintele Asociației Patronilor din Mangalia, decizia Primăriei de a rezilia contractul cu ei. „Se face un abuz. Noi am încheiat deja contractul pe 25 de ani. Am plătit deja chiria. În plus, rezilierea ar trebui să fie comună și nu unilaterală”, a declarat Cucoranu. Săptămâna trecută a primit și el o notificare pentru a elibera spațiul în care își desfășoară activitatea. „Este imposibil. Nu știu ce se va întâmpla, dar numai la parterul sediului suntem trei organisme: Asociația, Oficiul Transfrontalier Româno - Bulgar și Federația Patronatelor Dobrogea România-Bulgaria. Vă dați seama în ce situație ne aflăm”, a concluzionat președintele. Consilierii decid Succesul strategiilor lui Tusac depinde de votul consilierilor. Consilierul liberal Sorin Cucoranu a declarat că grupul PNL va vota împotriva acestor acțiuni. „Nu mi se pare corect. Nu mi se pare normal să începem acum să falimentăm și să desființăm asociații. Personal, voi vota împotrivă și la fel va proceda întregul grup național-liberal”, a luat atitudine consilierul.