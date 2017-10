Adio, dar rămân cu tine! Mesajul Marii Britanii pentru Uniunea Europeană

Vineri, 31 Martie 2017.

Premierul britanic Theresa May a publicat, ieri, un articol în șapte cotidiene europene pentru a explica despărțirea Marii Britanii de Uniunea Europeană, parte a unei ofensive diplomatice de îmbunătățire a imaginii înainte de începerea efectivă a negocierilor, potrivit AFP.Theresa May a ales publicațiile The Irish Times (Irlanda), Rzeczpospolita (Polonia), Dagens Nyheter (Suedia), El Pais (Spania), La Repubblica (Italia), Le Parisien (Franța) și Frankfurter Allgemeine Zeitung (Germania) pentru a reitera că Marea Britanie va părăsi UE, însă nu și Europa.„Vreau să vă asigur că această decizie nu înseamnă deloc respingerea valorilor care ne sunt comune în calitate de europeni”, scrie ea, reiterând în articol majoritatea argumentelor prezentate în scrisoarea oficială trimisă, miercuri, președintelui Consiliului European, Donald Tusk, pentru a-l informa de declanșarea procedurii privind Brexit-ul.„Nu este nicio încercare de a face rău Uniunii Europene”, adaugă ea, dând asigurări că, dimpotrivă, Marea Britanie „vrea ca Uniunea Europeană să aibă succes și să prospere”.„Vrem să rămânem parteneri și aliați puternici ai Franței și ai tuturor prietenilor noștri de pe continent”, dă ea asigurări în Le Parisien, menționând în cazul fiecărei țări această garanție de fidelitate.În Frankfurter Allgemeine Zeitung, Theresa May salută „vocea puternică” prin care Germania și Marea Britanie au vorbit deseori pe scena internațională, în special pentru „integritatea și suveranitatea teritorială a Ucrainei” sau „pentru a ajuta milioanele de persoane în dificultate din Siria”. „Știm cât de valoroase sunt acest parteneriat și această prietenie durabile dintre țările noastre”, dă ea asigurări.O prietenie pe care o subliniază de asemenea în La Repubblica între Marea Britanie și Italia, reamintind de cei 600.000 de italieni care trăiesc în Regatul Unit și de colaborarea între cele două țări „în privința a numeroase subiecte de actualitate ale epocii noastre, de la lupta împotriva Daesh (n.r. - Statul Islamic) la gestionarea crizei în Mediterana”.Ea insistă în același timp asupra relațiilor economice bilaterale privilegiate, reamintind de exemplu că 400.000 de britanici lucrează pentru companii germane și că 250.000 de germani sunt angajați ai unor companii britanice.