Adele va cânta și va discuta cu Oprah Winfrey într-o emisiune specială difuzată de CBS

Adele va cânta şi va acorda un interviu exclusiv pentru Oprah Winfrey în cadrul unei emisiuni speciale difuzate de postul CBS, informează UPI luni.Emisiunea ''Adele One Night Only'', filmată la Los Angeles, va fi difuzată pe 14 noiembrie pe postul CBS şi va fi disponibilă de asemenea la cerere pe Paramount+.Potrivit Agerpres, Adele va interpreta câteva dintre hiturile ei care au ajuns în fruntea topurilor, dar şi piese noi, nedifuzate până în prezent.În plus, Adele va discuta cu Oprah Winfrey în grădina ei de trandafiri despre noul album, poveştile din spatele celor mai recente melodii, viaţa după divorţ, cura de slăbire şi creşterea fiului ei.Emisiunea ''Adele One Night Only'' va fi difuzată cu doar câteva zile înainte de lansarea celui de-al patrulea album de studio al lui Adele, intitulat ''30'', primul din ultimii şase ani.Adele a lansat vineri o primă melodie de pe noul album, ''Easy on Me''.