Adele revine pe piaţa muzicală după şase ani de pauză şi sparge topurile internaţionale

La șase ani de la lansarea ultimului său album, cântăreața Adele s-a întors în actualitatea muzicală și în doar 24 de ore deja a doborât recorduri cu noua ei melodie „Easy On Me”. Serviciul de streaming Spotify a anunțat în weekend că noul single al artistei britanice, „Easy On Me”, lansat vineri, a doborât un recordul pentru cele mai multe difuzări într-o singură zi. Deși Spotify nu a divulgat numărul exact de difuzări în ziua lansării, „Easy On Me” doboară recordul pe care îl deținea boyband-ul K-pop BTS cu single-ul lor „Butter”, lansat în mai 2021. Și Amazon Music a anunțat sâmbătă că single-ul a primit cele mai multe solicitări de difuzare a unei melodii în prima zi de lansare, prin intermediul asistentului virtual Alexa, din istoria acestui serviciu. Single-ul „Easy On Me” este extras de pe mult așteptatul album al artistei „30”, care va fi lansat la 19 noiembrie. Albumul ei anterior, „25”, lansat în 2015, a fost cel mai bine vândut album din istoria SUA în prima săptămână de la lansare și a inclus hitul „Hello”, care a devenit videoclipul care a atins cel mai rapid 1 miliard de vizualizări pe YouTube.Videoclipul noii piese „Easy On Me” are deja peste 68 de milioane de vizualizări pe YouTube, la trei zile de la lansare.