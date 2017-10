Adam Sandler - număr record de nominalizări la Zmeura de Aur

25 Februarie 2012

Actorul american Adam Sandler nu se află în cursa pentru Oscar anul acesta, dar, sâmbătă, a stabilit un record pentru un alt tip de premii - cel mai mare număr de nominalizări la Zmeura de Aur, trofeul care "recompensează" cele mai proaste filme și performanțe actoricești.Producător, actor și regizor, Adam Sandler a obținut, de data aceasta, 11 nominalizări la premiile Zmeura de Aur, inclusiv la categoriile "cel mai prost actor", "cea mai proastă actriță", "cel mai prost scenariu" și "cel mai prost film", pentru lungmetrajul "Jack și Jill/ Jack and Jill". În acest film, Sandler joacă rolul lui Jack, dar și pe cel al surorii gemene a acestuia, Jill.Dar Sandler se află într-o companie selectă: Al Pacino este nominalizat la Zmeura de Aur, pentru apariția sa specială în filmul "Jack și Jill", Nicole Kidman este, de asemenea, nominalizată la titlul de cea mai proastă actriță, pentru interpretarea din "Just Go With It", iar Nicolas Cage a primit trei nominalizări la categoria "cel mai prost actor", pentru filmele "Trespass", "Anotimpul vrăjitoarei/ Season of the Witch" și "Iadul se dezlănțuie 3D/ Drive Angry 3-D".