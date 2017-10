Actriţa Tora Vasilescu a năşit noul cinematograf din Constanţa

Actrița Tora Vasilescu a nășit noul cinematograf din Constanța

Îi era dor Constanței de un eveniment monden. Și asta s-a văzut din numărul impresionant de invitați sosiți la deschiderea noului cinematograf din incinta Tomis, o adevărată feerie și călătorie imaginară, dar și reală, în lumea filmului. Lume elegantă, cochetă, parfumată, cu pahare de șampanie în mâini, a împărțit zâmbete, a socializat, s-a lăsat pozată, că doar vineri seara, la deschiderea cinematografului, toți păreau a fi vedete. Actori, regizori, din București și Constanța, oameni de afaceri, muzicieni, și de la noi, dar și de prin alte părți, au pășit pe covorul roșu pregătit special pentru eveniment. Deschiderea Cityplex a fost gândită ca un adevărat spectacol. Manechine ce imitau diferite personaje celebre din filme s-au plimbat printre invitați, pierduți în decorul de-a dreptul original al cinematografului. Am pășit pe cunoscute alei - „vedete” din filme, pe un platou de filmare de la Hollywood, apoi ne-am pierdut printr-o spirală imensă cu imagini din filme retro. Am aflat că amenajările și decorul au fost semnate de Dragoș Buhagiar, unul dintre cei mai apreciați și premiați scenografi români. Mondenii au avut la dispoziție o oră să se salute, să pozeze, deschiderea propriu-zisă fiind făcută de Mihai Sturzu, de la Hi-Q, care și-a început discursul foarte direct: „Nu sunt Mihaela Rădulescu!”. Vedeta Antenei 1 a fost așteptată la Constanța, însă, din cauza unor evenimente...medicale, nu a mai putut onora invitația. Dar Mihai s-a descurcat super pe scena improvizată lângă o sală de proiecție, scenă pe care, rând pe rând, s-au urcat actori din mai multe generații, pentru a saluta evenimentul. Am înțeles clar că era nevoie de un cinematograf la Constanța, unul la standarde optime și chiar moderne, și că acest pas este important în special pentru revigorarea cinematografiei românești. Și asta pentru că, la Constanța, vom avea parte de producții cinematografice mult premiate peste hotare și chiar de întâlniri directe între regizori, actori și publicul larg. O surpriză a deschiderii Cityplex a fost apariția actorului Dan Nuțu, supranumit „rebelul furios” al filmului românesc al deceniilor 6-7. Organizatorii i-au făcut o primire deosebită, cu imagini din filmele în care a jucat, printre care „Duminică la ora șase”, „Porțile albastre ale orașului” sau „Diminețile unui băiat cuminte”. Regizorul Tudor Giurgiu și producătoarea Ada Solomon, „părinții” noului cinematograf au încheiat seria discursurilor. Dar nu înainte ca primarul Radu Mazăre să salute și el mulțimea de la Cityplex. A spus că nu este amator de filme, pentru simplul fapt că viața lui este un film. Probabil s-ar fi așteptat ca, din mulțimea de regizori prezenți, să sară vreunul să se ofere rapid. N-a fost să fie de data asta... Panglica a fost tăiată de actrița Tora Vasilescu, aleasă nu întâmplător, după cum au declarat organizatorii: este născută la Constanța și face parte, cu succes, din generația retro de actori și iată că a reușit să se mențină pe val, atât în filme, cât și în teatru, în noua generație. Deși se aștepta ca primarul Constanței să taie panglica, organizatorii s-au răzgândit între timp. Și ca să pricepeți de ce atâta fast pentru o deschidere: În primul rând este vorba despre o investiție de 700.000 de euro, iar decorul face toți banii! Apoi sunt 700 de locuri, o calitate a sunetului și imaginii cu totul deosebită. Prețul biletelor variază între 8,5 lei și 15 lei, ultimul tarif fiind aplicat în cazul avanpremierelor.