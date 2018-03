Actriţă însărcinată, rănită într-un grav accident. Fiica ei de 4 ani a murit

Actriță însărcinată, rănită într-un grav accident. Fiica ei de 4 ani a murit

Ştire online publicată Miercuri, 07 Martie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Actrița americană Ruthie Ann Miles, însărcinată, a fost rănită, iar fiica acesteia, în vârstă de 4 ani, a fost omorâtă într-un accident de mașină care a avut loc în New York, potrivit Reuters.Informația a fost făcută publică marți, de agentul actriței, premiată cu Tony în 2015, pentru rolul principal din musicalul "The King and I", pus în scenă pe Broadway.Accidentul, care a avut loc luni, în Brooklyn, New York, a fost provocat de un șofer care a pierdut controlul volanului.În același accident a murit băiețelul în vârstă de un an al unei prietene cu care era actrița.Miles, în vârstă de 34 de ani, este în stare stabilă, iar medicii au declarat că fătul nu a pățit nimic.