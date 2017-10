Actriţă din serialul "House of Cards", DECEDATĂ!

Actriță din serialul "House of Cards", DECEDATĂ!

Ştire online publicată Miercuri, 29 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Actrița americană Elizabeth Norment, cunoscută pentru rolul din serialul "House of Cards", a murit la vârsta de 61 de ani, informează Reuters. Elizabeth Norment, care a interpretat rolul lui Nancy Kaufberger, asistenta loială a lui Francis Underwood, personaj jucat de Kevin Spacey, în seria dramatică "House of Cards", a murit pe 13 octombrie, la Memorial Sloan Kettering Cancer Center, o clinică de oncologie din New York. Detalii privind cauza decesului nu au fost făcute publice.