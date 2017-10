Actor din "American Pie", mort la doar 33 de ani

Ştire online publicată Joi, 02 Februarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Andre Arruda, actor și comedian canadian, a murit la doar 33 de ani, după ce toată viața s-a luptat cu o boală rară genetică, sindromul Morquio, care este asociat cu nanismul.Moartea acestuia a fost confirmată de agentul lui, Jana Abrams. Aceasta a anunțat că actorul a murit la spitalul St Michaels din Toronto din cauza complicațiilor provocate de afecțiunea genetică de care suferea."Ca actor, comedian de stand-up și scriitor, Andre va fi întotdeauna amintit ca un om mic care ne-a oferit niște hohote de râs", a declarat Jana Abrams pe pagina de Facebook.Andre Arruda a jucat în filme și seriale celebre precum American Pie: The Naked Mile, ”he Russell Peters Christmas Special, Story of Luke, Warehouse 13, Kenny vs. Spenny, Hank and Mike, Happenchance și Vice’s Standing Up With Andre Arruda.