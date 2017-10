Activitățile şcolare desfăşurate în aer liber, suspendate timp de trei zile. Decizia Beijingului

Activitățile școlare desfășurate în aer liber, suspendate timp de trei zile. Decizia Beijingului

Ştire online publicată Duminică, 06 Decembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Școlile din Beijing își vor suspenda timp de trei zile toate activitățile în aer liber, din cauza noilor vârfuri de poluare a aerului, au anunțat duminică mass-media oficiale, la o săptămână după un episod coșmar de "aerapocalipsă" în capitala chineză, relatează France Presse."Grădinițele, școlile primare și gimnaziile își vor suspenda activitățile în aer liber de luni până miercuri", din cauza unui nou cod portocaliu de poluare emis de autorități, a anunțat agenția de stat Xinhua, citând Biroul Municipal al Educației.Cu temperaturi de iarnă sub sau în jurul valorii de zero grade, Beijingul a fost înecat la începutul acestei săptămâni într-o densă ceață albă poluantă impregnată cu un miros înțepător de cărbune, ceea ce a limitat foarte mult vizibilitatea.Densitatea de particule de 2,5 microni în diametru (PM 2,5), deosebit de periculoase pentru sănătate, a atins luni și marți peste 600 de micrograme pe metru cub, potrivit nivelurilor de referință măsurate de Ambasada SUA din Beijing. Organizația Mondială a Sănătații (OMS) recomandă un plafon mediu de numai 25 micrograme în douăzeci și patru de ore.Aceste microparticule sunt considerate a fi cauza a sute de mii de decese premature în China, unde episoadele poluare sunt frecvente și provoacă mare nemulțumire populației urbane.Beijingul a emis în la sfârșitul săptămânii trecute alerta portocalie, cel mai înalt nivel de alertă de poluare din acest an, iar autoritățile au cerut locuitorilor să evite cât mai mult posibil să iasă afară.