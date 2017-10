Acţiunile Facebook se prăbuşesc pe bursă

Acțiunile Facebook se prăbușesc pe bursă

Ştire online publicată Sâmbătă, 04 August 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Cofondatorul Facebook Mark Zuckerberg a ieșit din rândul celor mai bogați 10 miliardari din sectorul IT, după ce acțiunile Facebook au coborât în timpul ședinței de joi pe bursa din Statele Unite la un nou minim record, sub 20 de dolari, potrivit Mediafax.Acțiunile Facebook au închis în scădere cu 4%, la 20,04 dolari, însă au atins pe parcursul ședinței un minim, de 19,82 dolari.Averea lui Zuckerberg, 28 de ani, a scăzut cu 423 milioane de dolari joi, iar șeful Facebook are acum o avere de 10,2 miliarde de dolari, potrivit Bloomberg. Zuckerberg se află cu circa 400 de milioane de dolari în urma lui James Good-night, cofondator al producătorului de software SAS Institute. Good-night ocupă acum poziția a zecea în Indicele Miliardarilor calculat de Bloomberg.„Din punct de vedere emoțional i-ar putea păsa. Zuckerberg este însă mult mai îngrijorat de menținerea cotei de piață a Facebook decât de fluctuațiile acțiunilor. Nu este îngrijorat că o să rămână falit”, a declarat Ron Florance, director operațional la Wells Fargo Private Bank.