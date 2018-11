Acord iminent între Londra şi Uniunea Europeană privind frontiera irlandeză

Acord iminent între Londra și Uniunea Europeană privind frontiera irlandeză

Marea Britanie ar urma să rămână după Brexit într-o uniune vamală temporară cu Uniunea Europeană, pentru a evita o „frontieră dură“ între provincia Irlanda de Nord și Republica Irlanda,conform unui nou acord la care au ajuns Londra și Bruxelles-ul, relatează publicația The Sunday Times, consultată de Agerpres.Șefa guvernului britanic Theresa May a obținut concesii din partea Bruxelles-ului, Uniunea Europeană acceptând înscrierea unei uniuni vamale pentru „ansamblul Regatului Unit” în așa-numitul acord de divorț, conform unor surse apropiate acestui dosar.Frontiera irlandeză constituie unul dintre principalele obstacole în calea unui acord privind Brexit-ul, niciuna dintre părți nedorind reintroducerea unei frontiere fizice pe insula Irlanda de teama de a nu compromite acordurile de pace care au pus capăt unei perioade de aproape trei decenii de violențe comunitare în Irlanda de Nord.Potrivit acestui acord, UE ar fi acceptat ca verificările mărfurilor să se efectueze în uzine și magazine mai degrabă decât la frontieră, scrie The Sunday Times.Purtătorul de cuvânt al premierului britanic nu a confirmat însă convenirea acestui acord între Londra și Bruxelles, calificând informația drept „simplă speculație”, a relatat canalul de televiziune britanic Sky News.Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord urmează să părăsească UE la finalul lui martie 2019. Uniunea Europeană susține să nu fie creată o „frontieră dură” între Irlanda de Nord și Republica Irlanda, astfel încât Irlanda de Nord să rămână în uniunea vamală și în piața unică europeană. Această variantă ar crea însă o divizare între Irlanda de Nord și restul Regatului Unit, lucru inacceptabil pentru Londra, care consideră că astfel s-ar compromite integritatea teritorială a țării.În cazul în care acordul de retragere a Regatului Unit din UE nu stabilește o altă dată sau dacă, în conformitate cu articolul 50 din Tratatul de la Lisabona și de comun acord cu Londra, Consiliul European nu hotărăște în unanimitate că tratatele încetează să se aplice de la o dată ulterioară, ansamblul dreptului primar și secundar al Uniunii Europene va înceta să se aplice Regatului Unit începând cu 30 martie 2019, ora 00:00 (ora Europei Centrale). Regatul Unit va deveni în acel moment o țară terță.