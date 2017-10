Accident de muncă într-o unitate militară din Galaţi

Accident de muncă într-o unitate militară din Galați

Ştire online publicată Miercuri, 17 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Un bărbat a căzut de la șase metri înălțime. Bărbatul muncea într-o unitate militară din Galați.Bărbatul de 57 de ani era pe o scară. Stâlpul pe care era sprijinită scara s-a rupt, iar bărbatul a căzut de la șase metri înălțime.Muncitorul a fost internat în stare gravă în spital."A suferit un traumatism cranio cerebral destul de grav la nivelul , cu o mică acumulare de lichid, pacientul este conștient și destul de cooperant.O contuzie la nivelul plămânilor și o suspiciune de ruptură de splină în formare. Viața lui este încă în pericol.E vorba de săptâmâni de zile până își va reveni. Am înțeles că avea de efectuat o lucrare și-a sprijit scara de aluminiu de stâlpul de beton care a cedat, era ruptă în câteva locuri când am ajuns, iar el era înșirat pe jos când am ajuns. Militarii îi acordau primul ajutor", a declarat Angel Trifan, medic coordonator SMURD Galați, citat de Realitatea.net.