Accesul pe plajă, doar cu taxă de wc

De cum ajungeți pe plaja Azur, un tânăr vă cere 2,5 lei, taxă de acces pe plajă. Dacă ține, turistul plătește suma de bani, dacă nu, merge mai departe și se bucură de soare. Operatorul de plajă susține că banii sunt pentru utilități, duș și toaletă, că nu e vorba de nicio taxă de acces pe plajă. Turiștilor care vin la plajă în zona Azur, între stațiunile Eforie Nord și Eforie Sud, li se percepe o taxă de 2,5 lei ilegal. Taxa de acces pe plajă: 2,5 lei Săptămâna trecută, Marcel Richard a venit cu familia la mare. A ales să meargă pe plajă între Eforie Nord și Eforie Sud, plajă cunoscută sub denumirea de Azur. Cu gândul că va găsi o zonă curată, liniștită și mai liberă, bărbatul a venit împreună cu familia să se bucure de zilele însorite. Mare i-a fost mirarea când a întâmpinat probleme de cum a parcat mașina. „Pentru că în mica parcare amenajată nu mai erau locuri, am parcat mașina în vecinătatea unui drum de pământ neamenajat. Mi-au cerut opt lei, însă nu am vrut să le dau pentru că nu am parcat în curtea lor”, declară nemulțumit turistul. La intrarea pe plajă, turistul a avut altă surpriză: i-au cerut taxă de acces pe plajă, de 2,5 lei. Parcă ostentativ, la nici trei metri de așa-zisa taxă de acces pe plajă este pus un panou informativ aparținând Direcției Apelor Dobrogea-Litoral (DADL) pe care este inscripționat: „Accesul turiștilor pe plajă este liber!”. Nemulțumit, turistul i-a reclamat patronului că plaja nu este nici privată și nici nu folosește utilitățile din ograda lui, așa că nu are de ce să plătească suma de bani cerută. În situația lui s-au aflat și alți turiști, unii au plătit, alții nu au căzut în plasă. „Acum două zile am plătit, dar se mai uită și la om“, susține un domn. „Am plătit opt lei în care au intrat parcarea și utilitățile. Așa e civilizat”, ne spune o familie venită din Maramureș la mare. Dana Blădeanu a venit împreună cu familia și, la fel, i-a fost solicitată suma de 2,5 lei de fiecare dată când a dorit să ajungă pe plajă. „Pentru că nu am vrut să le dăm banii, ne-au spus să nu facem plajă exact în dreptul pancartei „Plaja Azur”. Mi-au cerut și mie suma buclucașă, atunci când am fost nevoită să traversez terasa aparținând operatorului de plajă Vlad Perifan, pentru a ajunge pe plajă. „Aici e plajă privată și acesta este comisionul pe care-l percepem noi”, îmi spune un tânăr. Nicio plajă din România nu este privată, taxa fiind ilegală. Aurelian Caraiani, inspector DADL, ne-a spus că amenda în cazul celor care percep taxă de acces pe plajă este între 5.000 de lei și 20.000 de lei. Taxa este pentru utilități, nu pentru acces pe plajă Vlad Perifan este operatorul de plajă care are închiriată porțiunea de plajă unde oamenilor li le percepe suma de bani. „Suma modică reprezintă o taxă de acces utilități, toaletă și duș, iar suma de opt lei este taxa de parcare în care sunt incluse și utilitățile. Nicidecum nu le cer taxă de acces pe plajă”, susține operatorul de plajă. În plus, Vlad Perifan le dă turiștilor și bon. Greșeala aparține băiatului care nu le explică turiștilor pentru ce anume trebuie să plătească suma de bani. În loc să spună că este taxă pentru utilități, băiatul afirmă că taxa este pentru accesul pe plaja privată. Mulți turiști care vin la mare, pentru a ajunge la plajă, trebuie să traverseze o proprietate privată. Se pare că nimeni nu s-a gândit la acest aspect atunci când au dat autorizații de construcții sau când au fost delimitate plajele. „Pe banii mei civilizez românul!” Operatorul de plajă susține că oamenii apreciază locul tocmai pentru că este curat și pentru că apa este limpede, fără alge. „Atâta timp cât vin pe proprietatea mea, folosesc utilitățile, așa că să se conformeze regulilor casei”, declară Vlad Perifan. Pentru a nu mai exista incidențe de genul acesta, anul viitor se gândește să pună barieră. De asemenea, ia în calcul și posibilitatea de a renunța la plajă. Pe sezon plătește 500 de milioane DADL-ului, 25 de milioane Autorității de Sănătate Publică Constanța, plus utilitățile, utilajele pentru strângerea algelor și lista continuă. „Eu sunt gunoierul șef al plajei. Am luat sectorul mai mult de frică anul trecut, dar nu am primit sprijinul autorităților pentru a dezvolta turismul”, ne spune Perifan. Susține că omul care merge la plajă vine la terasă să consume și o bere sau vine să facă un duș înainte de a se urca în mașină și că este normal să perceapă o taxă de utilități. „Plătesc 100 de milioane apa, mult mai mult curentul. Tot ei consumă atâta, nu eu cu soția și cei doi copii. În loc să meargă în boscheți sau să facă în apă, pentru 2,5 lei mai bine merge la o toaletă. Ceea ce fac eu acum este anormal: pe banii mei civilizez românul!”, ne explică bărbatul.