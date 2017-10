Acatiste şi pomelnice livrate către mănăstiri pe net, contra unor tarife în valută

Internetul nu ocolește nici Biserica

Acatiste și pomelnice livrate către mănăstiri pe net, contra unor tarife în valută

„E ca un serviciu de curierat al acatistelor”, consideră reprezentanții site-ului „Pomelnice.ro.” „Curieratul cu pomelnice este o afacere străină de normele și rânduielile bisericești și o încercare de a exploata puțina cunoaștere religioasă a unor oameni” - susține Preotul Eugen Tănăsescu, purtător de cuvânt al Arhiepiscopiei Tomisului „Site-ul Pomelnice.ro se încadrează la capitolul escrocherii”, este părerea purtătorului de cuvânt al Patriarhiei Române, preotul Constantin Stoica. Comerțul electronic cu plata on-line prin card bancar a crescut în 2008 cu 53% față de 2007, ajungând la valoarea de 53,1 milioane euro și un număr de 652.000 tranzacții, conform datelor RomCard. Puțini știu că în spațiul virtual s-a lansat, de ceva timp, și o pagină specială de „curierat” - „Pomelnice.ro”, în cadrul căreia se primesc atât acatiste, cât și pomelnice care sunt... duse la mănăstirile din Moldova. Oferta este prezentată cu pachete și tarife diferențiate, cu destinații speciale și cu moaștele sfinților pe post de… bonusuri. Administratorul paginii de internet spune că „Pomelnice.ro” este „un proiect”. Capii Bisericii Ortodoxe Române declară, însă, că „proiectul este o escrocherie”. Fericirea adevărată nu vine din lucruri materiale… Iolanda Trifan (46 ani), din Constanța, și-a pierdut, în cursul anului 2008, mama. Aveau o legătură extraordinară, iar acest moment a marcat-o teribil. Ca să-și mai aline durerea sufletească a pomenit-o conform rânduielilor bisericești cât a putut de bine. „Într-o zi, a venit în vizită la mine o prietenă, profesoară de matematică, și, din vorbă-n vorbă, i-am povestit că simt nevoia s-o pomenesc pe mama în fiecare clipă. Ea mi-a spus că știe de un site prin care pot să transmit pomelnice la mănăstirile din Moldova, că ar avea o putere foarte mare asupra sufletului celor pomeniți. Am și eu calculator și am accesat împreună acest site. Prima mea impresie a fost că se cumpără pomelnice contra unor sume foarte mari de bani, un fel de comerț dubios”. Ademenirea clienților Pomelnice.ro. se deschide pe fond de muzică bisericească. Pe laturi sunt expuse „specialele”: moaștele părintelui Ilarion Argatu și un loc de la Mănăstirea Neamț, unde „s-au găsit moaștele unui sfânt”. Pagina principală e titrată sec „Pomelnice la mănăstirile din Moldova“. Ca un fel de atenționare e scris și un mesaj: „Fericirea adevărată nu vine din lucruri materiale, ci din pacea și mulțumirea sufletească”. „Dacă este așa cu fericirea și dau lecții la alții, de ce nu fac acest lucru gratuit, ca să aibă fericire și pace sufletească și în viața asta, și în cea de dincolo? – ne-a mai spus cititoarea noastră. Sau, dacă tot nu face nimeni nimic pe gratis în ziua de azi, mai ales în vremuri de criză, măcar să fie tarife mai mici. Și mai au și tupeul să reco-mande pachetul trei, care e și cel mai scump - costă 54 de dolari!, pe motiv că «e o rugăciune puternică, dacă se roagă mai mulți pentru tine»! Așa o fi, probabil că e bine să se roage mai mulți pentru tine, dar de ce trebuie să coste atâția bani, și încă în valută? Oare moneda oficială a României este dolarul și eu nu știu? Asta ar fi o problemă, dar ceea ce mă roade pe mine este dacă aceste pomeniri au vreo valoare, pentru că nu prea sunt pricepută în chestii din astea. Ce părere au reprezentanții Bisericii despre faptul că pe acest site oamenii sunt ademeniți să depună pomelnice nu doar pentru odihna veșnică a sufletului decedat, ci și pentru «reușita în viață, la interviuri de angajari, găsirea dragostei (...)», exact ca la vrăjitoare, să mă ierte Dumnezeu!”. Afacere în… trei pași, cu trei tipuri de tarife! În pagina „Pomelnice.ro” sunt indicați „pașii” care trebuie făcuți pentru cumpărarea unui pachet de pomelnice, după cum urmează: 1) Se scrie pomelnicul și se trimite pe adresa site-ului 2) Se alege mănăstirea unde se dorește a fi citit pomelnicul 3) Plata. Concret, pentru primul pachet (pomelnic la o mănăstire), „în scopul acoperirii costurilor de funcționare”, se plătește o taxă de 15 dolari. Pachetul al doilea (rugăciuni la două mănăstiri) este evaluat la 35 de dolari, iar pachetul trei - adică depunerea de pomelnice la trei mănăstiri - costă 54 de dolari. Plata se face prin card, prin transfer bancar. În general, potrivit administratorului paginii, cei care vor să trimită pomelnice optează pentru pachetul trei, fiindcă „e o rugăciune puternică, dacă se roagă mai mulți pentru tine”! Dovada depunerii pomelnicului După primirea pomelnicului la firmă, acesta este „livrat” la mănăstiri. Dovada că a ajuns unde trebuie este făcută prin fotografii cu lista celor pomeniți pusă în poarta mănăstirii respective. Reprezentanții firmei susțin că site-ul a fost creat pentru „ca românii de peste hotare să suporte mai ușor dorul de țară” și că este vizitat zilnic de circa 50 de credincioși „on-line”. v v v Care este punctul de vedere al Arhiepiscopiei Tomisului în legătură cu acest site aflați din ziarul nostru de mâine.