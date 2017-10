A uimit Italia. Pe numele unei românce erau înmatriculate 500 de vehicule

Ştire online publicată Joi, 31 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Divizia pentru combaterea criminalității din orașul italian Genova a decis punerea sub sechestru a aproximativ 500 de vehicule - autorulote și autoutilitare - a căror valoare totală depășește 4.000.000 de euro, scrie realitatea.net.Toate vehiculele figurau pe numele unei românce în vârstă de 35 de ani cu domiciliul în Genova și care are numeroase antecedente penale pentru fraude fiscale, fals și uz de fals, valoarea daunelor care îi sunt atribuite fiind de 4.000.000 de euro.Românca în vârstă de 35 de ani este cercetată pentru fals, uz de fals și colaborare cu rețele infracționale. Ea declarase venituri lunare sub 500 de euro.