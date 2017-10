A ORBIT, a PARALIZAT şi are creierul AFECTAT după ce a consumat etnobotanice

A ORBIT, a PARALIZAT și are creierul AFECTAT după ce a consumat etnobotanice

Ştire online publicată Miercuri, 06 Februarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Emily Bauer, în vâstă de 17 ani, a rămas cu creierul deteriorat permanent, paralizată și fără vedere după ce a fumat un drog cumpărat legal, cunoscut sub numele generic de etnobotanice. Fata a suferit mai multe atacuri cerebrale după ce a fumat substanța cumpărată legal, care au avut ca efect faptul că a rămas paralizată, a orbit și are creierul deteriorat permanent.Emily a mers împreună cu prietenii săi și a cumpărat de la o benzinărie amestecul chimic, cunoscut sub numele de "potpourri", a fumat cu aceștia și le-a spus apoi că are o migrenă și merge să se culce. A suferit atacurile cerebrale imediat, care au condus-o într-o stare psihotică, scrie New York Daily News. Tânăra deja avea halucinații, nu mai avea control asupra vezicii sale urinare, nu vedea și era violentă.Medicii au descoperit că, din păcate, creierul fetei era afectat, așa că au spus familiei că s-ar putea să nu îi mai recunoască niciodată și că nu își va mai folosi mâinile și picioarele. Familia tinerei a pus la punct o campanie prin care cer interzicerea drogurilor etnobotanice.