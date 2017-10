A OMORÂT 150 DE OAMENI DIN CAUZA IUBITEI! Copilotul şi prietena sa, probleme înainte de nuntă

A OMORÂT 150 DE OAMENI DIN CAUZA IUBITEI! Copilotul și prietena sa, probleme înainte de nuntă

Sâmbătă, 28 Martie 2015.

Andreas Lubitz, copilotul avionului prăbușit în Franța, se afla în mijlocul unei "crize sentimentale" în relația cu prietena sa, susține cotidianul Bild, citat de Daily Mail. Ziarul german a anunțat că în săptămânile dinaintea accidentului și probabil se străduia să facă față despărțirii de femeia iubită, cu care urma să se căsătorească anul viitor. În plus, Andreas Lubitz "a suferit de epuizare profesională și depresie în anul 2009", a declarat mama unei foste colege de liceu a copilotului, citată de Frankfurter Allgemeine Zeitung, scrie click.ro.Femeia, care a preferat să păstreze anonimatul, a explicat că acesta îi mărturisise fiicei ei că avea depresie și epuizare, motiv pentru care întrerupsese cursurile pentru obținerea licenței de pilot comercial în 2009, reluându-le în 2012. Fiica femeii l-a văzut ultima dată pe Andreas Lubitz, copilotul avionului prăbușit în Franța, în vârstă de 28 de ani, în decembrie 2014. "Atunci părea normal și spunea că se simte foarte bine ca pilot", a subliniat femeia. "Nu pot decât să îmi imaginez că a avut ceva de moment. Nu cred că a plănuit prăbușirea, deși pare un masacru", a adăugat femeia, citată de click.ro.Copilotul avionului Airbus A320 căzut recent în Alpii francezi, Andreas Lubitz, suspectat că a prăbușit aparatul intenționat, suferise o gravă depresie în urmă cu șase ani și era de atunci sub supraveghere medicală periodică, relevă vineri cotidianul german Bild, care citează documente oficiale, potrivit AFP.Copilotul a traversat ''un episod depresiv greu'' în 2009 și a urmat un tratament psihiatric, susține publicația germană, care a consultat documente ale Autorității germane de supraveghere a transportului aerian (Luftfahrtbundesamt — LBA).Ulterior, Lubitz s-a aflat sub tratament ''medical special și periodic'', adaugă Bild, precizând că aceste informații au fost transmise LBA de către Lufthansa, compania-mamă a Germanwings.