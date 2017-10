A-nceput de ieri să cadă... câte-o ţiglă-n cap pe stradă

Casele părăsite, pericol public pentru constănțeni

A-nceput de ieri să cadă... câte-o țiglă-n cap pe stradă

Administrația locală nu a rezolvat problema câinilor vagabonzi, a gunoaielor, dar nici la capitolul imobile nu s-a descurcat mai bine. Ruinele multor clădiri, altă dată embleme ale orașului nostru, au devenit pericol pentru trecători, dar mai ales pentru vecini. Casele care stau să cadă dacă n-au încăput pe mâna romilor, au devenit gropi de gunoi, un real pericol pentru sănătatea oamenilor. Astfel se întâmplă și pe Strada Ecaterina Varga, la numărul 34. De câțiva ani, de când a fost părăsită de foștii ei chiriași, clădirea a fost lăsată în paragină. Astăzi este roasă de ploaie și vânt, geamuri nu mai are de ceva timp, iar camerele de la parter s-au transformat în adevărate gropi de gunoi. Acolo poți găsi orice, de la ambalaje de care nu mai are nimeni nevoie până la moloz, cărămizi sau chiar bucăți din pereții dărăpănați ai clădirii. Clădirea este folosită, ocazional, și ca adăpost pentru cei care locuiesc pe străzi. Primăria ridică din umeri Cei mai afectați de starea actuală a clădirii sunt proprietarii blocului 147 de pe aceeași stradă. „Este un adevărat focar de infecție. E mizerie, gunoi. Nu e normal să stea tot gunoiul ăla acolo. Și de la primărie, de exemplu, nu vine nimeni să se ocupe. Clădirea are proprietar și nu au ce să facă fără voia lui”, ne-a explicat Ioana D., care locuiește în blocul 147 de o viață de om. Femeia ne-a mai povestit că, în urmă cu doi-trei ani, a apărut presupusul proprietar al imobilului părăsit și a dispus evacuarea celor care locuiau acolo abuziv. „Cei care au stat aici timp de vreo cinci ani au fost evacuați de proprietar acum vreo doi ani. Nu știm cine este proprietarul, am înțeles doar că ar fi cineva de la primărie. Nu se ocupă de starea clădirii” , ne-a spus Vasile Stan, vecin al dărâmăturilor de la Ecaterina Varga 34. Proprietarul este, în acest caz, singurul responsabil de administrarea proprietății personale și, dacă el nu-și dă acordul pentru renovarea sau chiar demolarea clădirii, nicio instituție nu are dreptul să intervină, se apără reprezentanții primăriei. „Când am făcut reclamație la primărie, au ridicat din umeri și ne-au zis că singurul lucru pe care-l pot face este să aștepte să cadă clădirea singură, pentru că n-au voie să o demoleze fără acordul pro-prietarului”, ni s-a plâns o vecină. Situația precară a clădirii nu mai este de mult timp o simplă problemă personală a proprie-tarului. Oamenii povestesc despre incidente, furturi și despre o stare atât de șubredă a clădirii, încât există pericolul ca bucăți din ea să se prăbușească peste trecători și peste mașinile parcate în fața ei. Cum te apropii de clădire, observi un afiș, de fapt o foaie A4, pe care stă scris un avertisment cât se poate de serios: „Atenție, cad țigle!” Foaia este fixată chiar cu un mic morman de țigle pe care le-au strâns de pe jos oamenii, fiind parcă o dovadă că este adevărat ce scrie pe hârtie. Au mai căzut din țigle pe trecători, dar nici un caz grav până acum. Mai șubredă decât pare la prima vedere În orice caz, paznicii hotelului aflat chiar lângă clădire sfătuiesc persoanele care traversează zona să evite să circule prea aproape de casă, pentru că nu se știe ce s-ar mai putea întâmpla. „Cum se așează vreun pescăruș, mai cade câte o bucată. E mai bine să nu stați prea aproape. În plus, oricând poate să cadă câte o bucată din casă să spargă vreun geam la mașinile parcate. Nici oamenii nu ar trebui să le mai lase aici”, ne-a explicat unul dintre ei. Ușile imobilului sunt încuiate de ani buni, iar tot ce a mai rămas în urma foștilor locatari, majoritatea romi, sunt încăperi murdare, cu uși și ferestre putrede, păzite de lacăte ruginite. La nici un kilometru distanță, Primăria Constanța care, se pare, vede ce e mai departe, dar nu și ce se află în propria ogradă. În cazul de față, ar trebui să intervină și să ajute proprietarul să se decidă: ori consolidare, ori demolare. Cine va răspunde în cazul în care un trecător ar putea deveni victima indiferenței autorității locale?