A murit unul dintre cei mai îndrăgiţi actori din "Game of Thrones"

A murit unul dintre cei mai îndrăgiți actori din "Game of Thrones"

Ştire online publicată Marţi, 06 Decembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Actorul Peter Vaughan, care a jucat rolul lui Aemon Targaryen, în serialul fantasy "Game of Thrones", a murit marți dimineață la vârsta de 93 de ani.Actorul a avut o carieră îndelungată de 75 de ani în teatru, televiziune și film. Acesta este cunoscut și pentru rolul memorabil al lui Harry Grout din sitcom-ul "Porridge", deși a jucat în doar trei episoade, potrivit Daily Mail, citat de Mediafax.Actorul în vârstă de 93 de ani a murit marți dimineață înconjurat de membrii familiei, a confirmat agentul său.În cariera sa îndelungată, Vaughan a lucrat alături de Sir Anthony Hopkins, Frank Sinatra and Ronnie Barker.Actorul a devenit celebru și pentru rolul lui Aemon Targarye din serialul de mare succes "Game of Thrones".Peter Vaughan a jucat și în serialele "Citizen Smith" și "Chancer".Agentul său, Sally Long-Innes a declarat: "Confirmăm trista veste că Peter Vaughan s-a stins din viață la aproximativ 10:30 dimineașa. A murit împăcat, înconjurat de familie".Născut în Shropshire, Vaughan a fost fiul unui funcționar la bancă și al unei asistente. Studiile și le-a făcut în Uttoxeter înainte de a se alătura unei trupe de teatru din Wolverhampton.A fost soldat în timpului celui De-al Doilea Război Mondial, unde a luptat în Belgia, Normania și în Orientul Îndepărtat.Actorul trăia alături de cea de-a doua sa soție, Lillias Walker, în Mannings Heath, Sussex, scrie realitatea.net