A MURIT unul dintre cei mai cunoscuți cântăreți ai lumii

Ştire online publicată Vineri, 01 Mai 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Legendarul muzician american Ben E King a murit, au anunțat în mod oficial reprezentanții săi, citați de cotidianul britanic The Daily Telegraph.Ben E King a avut o lungă carieră muzicală, începută în anii ’50, alături detrupa The Drifters. Primul său hit solo a fost Spanish Harlem, în 1961.Cea mai cunoscută melodie a artistului va rămâne însă pentru totdeauna Stand By Me.