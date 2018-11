A murit regizorul filmului ”Ultimul tango la Paris”







Bernardo Bertolucci, celebrat în lumea întreagă pentru pelicule ca ”Ultimul Tango la Paris/ Ultimo Tango a Parigi” sau ”Conformistul/ Il Conformista”, a murit luni, la 7 dimineața, la capătul unei lungi suferințe provocate de cancer.







Cineastul, care a primit premiul Oscar pentru pelicula šUltimul împărat/ The Last Emperor", era imobilizat într-un scaun cu rotile de mai bine de un deceniu, după o operație pentru hernie de disc nereușită.



Cariera lui Bertolucci a început în anii Ž60, când s-a afirmat ca una dintre figurile majore ale noului val italian, alături de Antonioni, Fellini și Pasolini.



A fost singurul dintre acești regizori care a trecut cu succes la producții hollywoodiene, după ce a lansat în 1987 šUltimul împărat/ The Last Emperor”, film distins cu nouă premii Oscar, inclusiv Cel mai bun Film și Cea mai bună regie. Bertolucci s-a născut la Parma, în 1940, fiul lui Attilio, un poet italian celebru, scrie gandul.info

