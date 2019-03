A murit Mark Hollis, solistul grupului britanic Talk Talk







Formația Talk Talk era cunoscută pentru piese precum "It's My Life" și "Such a Shame".







"Sunt foarte șocat și trist să aflu că Mark Hollis a murit", a scris basistul grupului, Paul Webb, pe Facebook. "A fost un geniu muzical și a fost o onoare și un privilegiu să pot cânta cu el în grup", a adăugat el.



"Odihnește-te în pace, Mark Hollis", a scris pe Twitter și Anthony Costello, văr prin alianță cu muzicianul. Soț și tată minunat. Om fascinant, fidel principiilor sale, el s-a retras din muzică acum 20 de ani, dar rămâne un simbol muzical", a adăugat el.



Cauza și locul decesului nu au fost încă precizate. Reprezentanții lui Mark Hollis nu au oferit pentru AFP încă informații.

Mark Hollis, solistul grupului britanic Talk Talk, celebru în anii 1980, a murit, luni, la vârsta de 64 de ani, au anunțat apropiați ai săi pe rețelele de socializare, scrie AFP, citată de News.ro.