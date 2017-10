A murit laureatul Nobel Sir Robert Edwards, pionier în domeniul fertilizării in vitro

Ştire online publicată Miercuri, 10 Aprilie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Sir Robert Edwards, britanicul ale cărui cercetări științifice au dus la apariția primului copil "creat în eprubetă", a murit. Britanicul Robert Edwards, pionier al fecundării in vitro, recompensat cu premiul Nobel pentru medicină pe anul 2010, a murit miercuri la vârsta de 87 de ani, au anunțat reprezentanții Universității Cambridge, informează AFP.Profesorul Robert Edwards "a murit liniștit, în somn, pe 10 aprilie, după o boală îndelungată", se precizează în comunicatul emis de reputata universitate britanică.Cercetătorul britanic Robert Edwards, considerat "părintele fertilizării in vitro", a fost recompensat cu premiul Nobel pentru medicină pe anul 2010, pentru descoperirile sale în domeniul fertilizării in vitro și punerea la punct a acestei tehnici de inseminare artificială creată pentru a combate infertilitatea.