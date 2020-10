A murit actorul Sean Connery

A murit actorul Sir Sean Connery, cunoscut pentru portretizarea lui James Bond. Actorul împlinise în august 90 de ani, potrivit Digi24.







Actorul a murit în somn, în Bahamas. În ultima perioadă, starea lui de sănătate se degradase.







Cariera sa de actorie a durat zeci de ani, iar numeroasele sale premii au inclus un Oscar, două premii Bafta şi trei Globuri de Aur.







Actorul scoţian a fost cunoscut mai ales pentru portretizarea lui James Bond, fiind primul care a adus rolul pe marele ecran. A fost considerat cel mai bun actor care a jucat rolul agentului 007 în franciza de lungă durată. A apărut în şapte dintre thriller-urile de spionaj.







Printre celelalte filme ale lui Sir Sean se numără The Hunt for Red October, Indiana Jones and the Last Crusade şi The Rock.







Oscarul său a venit în 1988, când a fost numit cel mai bun actor în rol secundar pentru rolul său din The Untouchables.







În august, a sărbătorit 90 de ani.