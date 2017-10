A murit actorul John Hurt, cunoscut pentru rolurile din filmele "The Elephant Man" si "Midnight Express"

Ştire online publicată Sâmbătă, 28 Ianuarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Actorul britanic John Hurt, cunoscut pentru roluri in filme precum "The Elephant Man", "Alien" si "Midnight Express", a murit vineri, la varsta de 77 de ani, anunta News.ro, citand BBC. Actorul suferea de cancer pancreatic, boala cu care fusese diagnosticat in 2015, iar anuntul decesului a fost facut de agentul sau.Premiat cu BAFTA si nominalizat de doua ori la premiile Oscar, John Hurt a jucat in peste 200 de filme artistice si de televiziune, iar unul dintre cele mai recente este "Jackie" (2016), in care interpreteaza rolul parintelui Richard McSorley.Nascut pe 22 ianuarie 1940, in Chesterfield, John Hurt a avut o cariera de sase decenii, interpretand roluri atat in teatru, televiziune, cat si pentru marile ecrane.A urmat cursurile scolii de arta St. Martin din Londra, inainte de a obtine o bursa la Royal Academy of Dramatic Art, in 1960. A debutat doi ani mai tarziu, cu un rol mic in serialul "Z Cars".A fost casatorit timp de 12 ani cu Anwen Rees Meyers, pianista si fosta actrita.John Hurt a fost innobilat de regina Marii Britanii, in 2015, pentru contributia adusa teatrului."Nimeni nu ar fi putut sa joace mai memorabil. A dus acel film in imortalitatea cinematografiei. I se va simti lipsa foarte mult", a scris regizorul Mel Brooks pe contul sau de Twitter. Cei doi au colaborat pentru comedia "Spaceballs" (1987).Actorul Stephen Fry i-a adus un omagiu lui John Hurt, spunand ca a fost "mare pe scena, pe micile si marile ecrane".Elijah Wood, starul din seria "Stapanul inelelor", a transmis: "A fost o onoare sa va urmaresc, domnule".