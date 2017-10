A murit actorul Douglas Wilmer, interpretul detectivului Sherlock Holmes

Actorul britanic Douglas Wilmer, care l-a întruchipat pe detectivul Sherlock Holmes din serialul televizat cu același nume difuzat în anii 1960 de BBC, a murit la vârsta de 96 de ani, a anunțat Societatea Sherlock Holmes din Londra.Wilmer a murit joi de pneumonie la un spital din orașul Ipswich, a declarat purtătorul de cuvânt al societății literare din Londra, Roger Johnson, citat de EFE și The Guardian.În 2012, la sfârșitul carierei sale de actor, el a avut o apariție specială cameo într-un episod din ''Sherlock'', ultima serie dedicată personajului lui Arthur Conan Doyle, ce îl are ca protagonist pe cunoscutul Benedict Cumberbatch.Pe lângă rolul său de detectiv fictiv deosebit de îndrăgit, Wilmer a fost cel mai bine cunoscut pentru roluri secundare. Sir Roger Moore a lăudat rolurile sale în filmul Octopussy din seria James Bond, în 1983, și în serialul televizat The Saint (Sfântul, 1962), potrivit The Guardian.