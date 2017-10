A murit actorul din "Dansând cu lupii"

Ştire online publicată Miercuri, 27 Iulie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Șeful tribului nativ american Lakota, Chief David Bald Eagle, care a jucat în filmul "Dances With Wolves/ Cel care dansează cu lupii" alături de Kevin Costner, peliculă care a câștigat șapte premii Oscar în 1990, a murit la vârsta de 97 de ani, informează realitatea.net.Nepotul lui Chief White Bull, care a luptat în bătălia de la Little Bighorn in 1876, David Bald Eagle a apărut în mail mult de 40 de filme. Acesta a devenit ulterior reprezentantul oamenilor tribului Lakota din Sudul statului Dakota.El a decedat la casa sa din Rezervația Indiană a Râului Cheyenne, pe 22 iulie, potrivit unei case de pompe funebre.Născut într-un cort tepee în 1919, în Rezervația Tribului Sious a Râului Cheyenne, numele său nativ în limba Lakota se traduce prin „Wounded in Winter Beautiful Bald Eagle” („Rănit în Iarnă Frumosul Vultur Pleșuv”).