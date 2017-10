A înlocuit jocurile copilăriei cu tâlhăria

Copii bătuți de părinți, puși să cerșească, nemâncați, retrași de la școală, care nu au idee de poveștile lui Creangă sau de jocurile copilăriei, sunt la tot pasul. Din cauza greșelilor părinților, ei s-au pierdut pe drum și au aflat mult prea devreme greutățile vieții. Unii dintre ei au rămas și acum pe străzi, iar alții sunt în grija Protecției Copilului. Este și cazul lui Adrian T., care a ajuns în atenția Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, după ce a fost prins tâlhărind o bătrână. Pe Adrian T. l-am întâlnit la Adăpostul de Zi și de Noapte pentru Copiii Străzii al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța. Are 11 ani, este un băiat frumos, cu ochi pătrun-zători, plini de speranță, dornic să învețe și să se bucure de copilărie. Caută în încăperea în care îl invităm o jucărie, un ursuleț, un puzzle. A fost adus la centru de poliție după ce a fost prins în timp ce tâlhărea o bătrână în Constanța. A înlocuit jocurile copilăriei cu tâlhăria la o vârstă mult prea fragedă. „Mă bătea cu fierul de la sobă“ Fugit de acasă din Cernavodă pentru că era bătut de tatăl său, și ajutat de un necunoscut să ajungă în Constanța, micuțul a mers la un prieten mai vechi din zona Delfinariu, după cum singur ne povestește. „L-am cunoscut mai demult, când am venit și am vizitat Delfinariul. Tot aici am cu-noscut-o pe fata cu care am furat. Am dormit la mătușa ei”, ne-a povestit băiatul. Mama lui a murit când avea un an și opt luni și a fost crescut de bunică până la vârsta de șapte ani, apoi de tată, care obișnuia să bea. „Am mai plecat de acasă, la mătuși, pe stradă, chiar și în centrul de plasament am mai stat. Pe tati nu-l interesează de mine. Mă bătea cu fierul de la sobă”, ne spune minorul. L-am întrebat cum a ajuns să fure de pe stradă, iar băiatul a început să ne povestească de fata care l-a constrâns să fure. „Mi-a zis: hai cu mine să tragem gențile la femei! I-am spus că nu vreau, dar a zis că, dacă nu merg, mă bate. Am fost cu troleul până la Billa și acolo ea a început să tragă de gențile bătrânelor. Nu a reușit din prima, nici a doua oară. Apoi am plecat într-un parc. Eu am stat în spate, iar pe urmă m-a pus pe mine. A atras atenția unei femei și, pe urmă, mi-a zis să trag de geantă”, ne-a explicat Adrian. Au fost prinși de un polițist civil și duși la secție, apoi la Adăpostul de Zi și de Noapte pentru Copiii Străzii. „Ne-a arătat insigna și ne-a dus la poliție”, își amintește minorul. Fata a fugit de la centru și, în prezent, este căutată de organele de poliție. Vrea să meargă iar la școală Băiatul își recunoaște vina și spune că nu-și dorește decât să meargă la școală. Adrian ne-a spus că este înscris în clasa a V-a la Școala nr. 2 din Cernavodă, însă din semestrul doi nu a mai fost. „Am fost în primul semestru la școală, dar tata nu m-a lăsat să merg să dau teza la matematică și la română. An luat nota doi. În rest am note bune: 6, 7\", ne spune minorul. Nu vrea să se mai întoarcă la tatăl său, vrea să merg la școală și să rămână în centru, pentru că aici este îngrijit și are cu cine să se joace. „Hainele de pe mine sunt de la centru, doar adidașii sunt ai mei. Poate de mâine aș putea să merg și eu la școală”, mai spune Adrian. Povestea care l-a impresionat foarte mult a fost „Fetița cu chibrituri”. L-am întrebat dacă a auzit de povestea „Puiul” și, neștiind istorioara, a ascultat cu sufletul la gură. Când a auzit că mama a ales să plece în țările calde cu puișorii sănătoși s-a întristat: „Dacă aș fi în locul păsării aș rămâne cu puiul bolnav”. Povestea lui Adrian este povestea multor copii care nu au parte de atenția părinților și ajung pe străzi, să fure, să înfrunte viața.