A încetat din viață unul dintre cei mai importanți actori din MASH

Ştire online publicată Duminică, 04 Martie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Actorul David Ogden Stiers, cunoscut pentru rolul arogantului maior Charles Emerson Winchester III din serialul M.A.S.H., a murit sambata, la varsta de 75 de ani.David Ogden Stiers a murit la locuinta sa din Newport, din cauza unui cancer al vezicii urinare, potrivit anuntului facut pe Twitter de agentul sau.Pentru rolul din MASH, el a fost nominalizat de doua ori la Premiul Emmy, in 1981 si 1982 si a avut o atreia nominalizare pentru rolul din miniseria NBC "The First Olympics: Athens 1896" unde l-a interpretat pe William Milligan Sloane, fondatorul Comitetului Olimpic american, scrie News.ro.MASH a avut premiera în Statele Unite pe 17 septembrie 1972 și s-a terminat pe 28 februarie 1983, finalul devenind cel mai vizionat episod din istoria televiziunii americane, la acea vreme, cu un record de 125 de milioane de telespectatori, potrivit New York Times.Multe dintre poveștile din sezoanele de la început se bazează pe viața reală, povești spuse de către chirurgi MASH, care au fost intervievați de către echipa de producție. La fel ca și filmul, serialul a fost o alegorie despre Războiul din Vietnam (încă în desfășurare când emisiunea a început), așa cum era despre Războiul din Coreea.