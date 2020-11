A început testarea unui nou tratament anti-Covid

Un voluntar din Marea Britanie este primul om din lume pe care se testează un nou tratament împotriva Covid-19, un ”cocktail de anticorpi” destinat persoanelor cu sistemul imunitar slăbit, care nu pot fi vaccinate.Noul tratament al AstraZeneca folosește proteine create de om care acționează ca anticorpi umani naturali în sistemul imunitar, scrie Sky News.Marea Britanie a devenit astfel prima țară care va începe studiile clinice ale unui nou tratament cu anticorpi coronavirus destinat persoanelor cu un sistem imunitar slăbit care nu poate fi vaccinat.Un voluntar din Manchester va fi primul din lume care va primi noul „cocktail de anticorpi” al AstraZeneca ca parte a procesului de testare, care urmează să stabilească dacă tratamentul va preveni infectarea cu COVID-19 până la un an.



Programul de studii clinice va recruta 5.000 de participanți, care include 1.000 de persoane din Marea Britanie.



Scopul studiului este de a evalua siguranța și eficacitatea unei combinații de doi anticorpi monoclonali cu acțiune îndelungată - proteine artificiale care acționează ca anticorpi umani naturali în sistemul imunitar.



Sir Mene Pangalos, vicepreședinte executiv al cercetării și dezvoltării biofarmaceutice la AstraZeneca, a declarat că tratamentul poate fi injectat sau administrat intravenos.



“Va exista un număr semnificativ de oameni - chiar și într-o lume în care vaccinurile sunt extrem de eficiente - care nu vor răspunde la vaccinuri sau, de fapt, nu vor lua vaccinuri”, a adăugat el.



Guvernul britanic are un acord de principiu pentru a asigura accesul la un milion de doze din combinația de anticorpi, supranumită AZD7442, dacă are succes în studiile din faza a treia.



Procesul are ca scop înscrierea adulților care prezintă un risc crescut de infecție cu coronavirus sau care sunt mai predispuși să aibă un răspuns inadecvat la vaccinare.



Rezultatele preliminare ale studiului sunt de așteptat să fie publicate în prima jumătate a anului 2021, deși cercetarea va dura 12 luni.



Deși nu este clar cât va costa tratamentul cu anticorpi, Sir Mene a spus că va fi „mai scump decât vaccinurile”, dar a adăugat „sperăm să-l facem rentabil”.



