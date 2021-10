A început Summit-ul COP26. Şefii de stat şi specialiştii vor decide încotro se îndreaptă Planeta

COP26 (Conferinţa părţilor) ar fi trebuit să se desfășoare în perioada 9-19 noiembrie 2020, însă din cauza restricțiilor impuse de pandemia de COVID-19 a fost amânat cu un an. Acest summit climatic reprezintă un moment istoric pentru Scoția, țara gazdă, având în vedere că politicile publice ecologice au început să fie tot mai vizibile în discuția tranziției energetice, devenind o prioritate națională pentru guvernul scoțian din Holyrood, Edinburgh. De altfel, Scoția reprezintă unul din puținele cazuri în Europa unde un partid verde (Scottish Greens) face parte dintr-o coaliție politică aflată la guvernare. COP26 este deosebit de important deoarece e un test al pregătirii țărilor de a prezenta angajamente noi și mai ambițioase în vederea combaterii schimbărilor climatice. În perioada premergătoare COP26, multe țări au prezentat noi angajamente, detaliind contribuțiile lor la efortul global de a atinge obiectivele climatice; zeci de țări, precum și întreaga Uniune Europeană, s-au angajat să îndeplinească obiectivul unui bilanț zero al emisiilor nete până în 2050 și păstrarea posibilității limitării încălzirii globale la 1,5 grade Celsius. Țărilor li se cere să prezinte obiective ambițioase de reducere a emisiilor pentru 2030, prin accelerarea eliminării cărbunelui, să reducă defrişările, să încurajeze investiţiile în energia regenerabilă şi să se treacă mai repede la vehicule electrice.În condiţiile în care clima se schimbă tot mai mult de la an, la an, la COP26 trebuie să se lucreze împreună pentru a permite și încuraja țările să protejeze și să-și refacă ecosistemele, să construiască sisteme de apărare, de avertizare, să aibă agricultură rezilientă și infrastructură rezistentă pentru a evita pierderea locuințelor, mijloacelor de trai și chiar a vieții. Pentru a se îndeplini obiectivele de atenuare și adaptare la schimbările climatice, țările dezvoltate trebuie să își îndeplinească promisiunea de a mobiliza cel puțin 100 de miliarde de dolari pe an în finanțare climatică. „Nu se poate face față schimbărilor climatice decât luptând împreună”, sunt de părere liderii ONU. Astfel, la COP26 trebuie finalizat Acordul de la Paris semnat în 2015, să fie accelerate acțiunile de combatere a crizei climatice prin colaborarea dintre guverne, întreprinderi și societatea civilă. Dezbaterile din cadrul COP26 vor avea loc în jurul promisiunilor făcute în 2015, când aproape 200 de lideri mondiali au semnat Acordul Climatic de la Paris și și-au asumat să: încetinească impactul schimbărilor climatice, să dezvolte planuri de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, să adopte măsuri care să limiteze creșterea temperaturii medii globale la 2 grade Celsius sau, ideal, sub 1,5 grade Celsius, să implementeze măsuri de adaptare la impactul schimbărilor climatice, să dezvolte planuri de adaptare la pierderi cauzate de dezastre climatice, să se asigure că statele dezvoltate vor oferi sprijin financiar și tehnologic statelor sărace și vulnerabile în lupta împotriva schimbărilor climatice. Marii absenți de la Glasgow sunt Xi Jinping, președintele Chinei care este şi cel mai mare emițător de dioxid de carbon din lume, și președintele rus Vladimir Putin. În schimb, atât Moscova cât și Beijingul vor fi reprezentate la COP26 la nivel de miniștri, China chiar trimițându-l în Scoția pe cel mai bun specialist în domeniul climatic pe care îl are, Xie Zhenhua.