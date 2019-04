A început primul summit Putin-Kim, la Vladivostok

Președintele rus Vladimir Putin și liderul nord-coreean Kim Jong Un au început, ieri, la Vladivostok, în Extremul Orient rus, primul lor summit, ce are loc în contextul în care Phenianul caută aliați după eșecul întâlnirii de la Hanoi, în februarie, cu președintele american Donald Trump, transmite agenția AFP, consultată de Agerpres.„Sunt bucuros să vă văd aici”, i-a declarat Vladimir Putin lui Kim Jong Un, spunând că speră că va putea ajuta la soluționarea disputei dintre SUA și Coreea de Nord cu privire la programul nuclear al Phenianului.„Salutăm eforturile dumneavoastră pentru dezvoltarea dialogului inter-coreean și normalizarea relațiilor dintre Coreea de Nord și Statele Unite”, a adăugat președintele rus.„Cred că această întâlnire va fi foarte utilă pentru dezvoltarea legăturilor istorice între cele două țări, care au o îndelungată prietenie, într-o relație mai stabilă și mai solidă”, a declarat la rândul său Kim, menționând că se așteaptă la „un dialog semnificativ” în legătură cu situația din Peninsulă, și felicitându-l pe Putin pentru „construirea unei Rusii puternice”.Cei doi lideri au fost fotografiați strângându-și mâinile în debutul întâlnirii, apoi așezându-se și zâmbind în fața camerelor de televiziune.Întâlnirea are loc în campusul universitar de pe insula Russki, în condiții de strictă securitate.Conform agenției TASS, discuțiile tete-a-tete vor fi urmate de convorbiri în format extins.Pe lângă dosarul nuclear, ar urma să mai fie abordată creșterea cooperării economice și, în mod particular, chestiunea mâinii de lucru nord-coreene. Aproximativ 10.000 de muncitori nord-coreeni lucrează în Rusia, reprezentând o sursă importantă de devize pentru Phenian. Rezoluția 2397 a Consiliul de Securitate al ONU din decembrie 2017 cere însă ca toate statele în care lucrează nord-coreeni să-i trimită pe aceștia în țară în termen de doi ani.La finalul întâlnirii, nu sunt prevăzute emiterea unui comunicat oficial sau semnarea unor acorduri.Summitul ruso-nord-coreean de la Vladivostok este primul după cel desfășurat în 2011 între fostul președinte Dmitri Medvedev și ex-liderul nord-coreean Kim Jong Il.