A început demolarea construcţiilor ilegale de pe plajă

A început demolarea construcțiilor ilegale de pe plajă

Construcțiile ilegale au acoperit sute de metri pătrați de plajă. Aproape că nu mai există vreun sector de nisip unde să nu se construiască un beach bar, o piscină, ba chiar și un patinoar. Din păcate, nicio autoritate nu a intervenit vreodată. Toți au preferat să-și bage capul în nisip aplicând politica struțului. Administratorul plajelor a închis ochii chiar și atunci când agentul economic care a închiriat plaja a subînchiriat bunul public. Acum, când s-a tras linie, administratorul plajelor a descoperit 20 de construcții abuzive care nu se regăsesc în planurile zonale de urbanism. Cea mai afectată plajă din punct de vedere al construcțiilor este Mamaia. Ieri, Direcția Apelor Dobrogea - Litoral a început demolarea construcțiilor ilegale aflate pe plajă. Prima oprire s-a făcut pe sec-torul de plajă care a fost administrat anul trecut de către C&D, firmă a fraților Chicheanu. Pentru ne-respectarea clauzelor contractuale, Apele Române i-a reziliat operatorului de plajă sectorul de plajă din Mamaia de la Bar Melody. Singurul păcălit de aici a rămas administratorul plajelor, respectiv Apele Române, atâta timp cât frații Chicheanu nu și-au achitat banii pe concesiune dar, în schimb, au încasat sume de la alte firme cu care au încheiat contracte de subînchiriere, denumite altfel: contracte de management. După ce a fost păcălit, administratorul plajelor a rămas să se lupte și cu reprezentanții firmelor pe care Chicheanu le-a lăsat să construiască pe plajă beach - baruri, ba chiar și o piscină. Abuzivii s-au opus demolării Așa s-a întâmplat ieri când reprezentanții Apelor Române s-au dus în Mamaia și au început demolarea construcțiiilor abuzive. Pe motiv că nu au fost notificați, cei de la SC Matti Company SRL, s-au opus demolării. Ei s-au plâns de faptul că nu au primit nicio înștiințare de la C&D, firmă care a administrat plaja anul trecut. Mai mult decât atât, ei au spus că se judecă pentru obținerea legalității construcțiilor de pe plajă și instanța de judecată chiar a suspendat demolarea. De cealaltă parte, Gheorghe Babu, directorul Apelor Dobrogea Litoral, a precizat că notificările privind demolarea construcțiilor au fost înaintate societăților care au semnat contract cu Apele Române și că SC Matty Company SRL nu are calitate procesuală. Construcția de la Bar Melody nu are autorizație de construcție, iar la sediul DADL nu s-a depus niciodată vreo solicitare în acest sens, așa cum ne-a spus juristul instituției. Deși construcția era ilegală încă de anul trecut, nimeni n-a luat vreo măsură. „Anul trecut nu era PUZ”, precizează Gheorghe Babu, astfel că fiecare a construit unde și ce a vrut. Așa se face că, dacă permiți să se ridice construcții ilegale și timp de un an nu se intervine în niciun fel, în momentul în care le arăți legea și vii cu buldozerele, nu mai ai nicio credibilitate. Sectorul de plajă Mamaia II este din nou scos la licitație săptămâna viitoare. Până în prezent, nu mai puțin de 17 firme au cumpărat caietul de sarcini. „Este sectorul de plajă care are cele mai multe oferte”, a precizat Gheorghe Babu. Costineștiul, curățat de construcții ilegale Nu este singura construcție care va fi demolată. Toate amenajările de pe plaja Mamaia, care nu sunt cuprinse în planul urbanistic zonal, vor fi demolate. În Mamaia au fost identificate nouă construcții pe sectoarele Mamaia II și Mamaia VII, șase construcții în Eforie Nord și cinci construcții în Costinești. „Societățile deținătoare ale acestor sectoare de plajă au fost notificate să dezafecteze construcțiile ilegale, în caz contrar, în conformitate cu Legea 50/1991 și modificările aduse prin Legea nr. 376/ 2006, Direcția Apelor Dobrogea - Litoral va demola aceste construcții”. În Eforie Nord, una dintre construcții a fost dezafectată de proprietar. Plaja din Costinești nu mai are, în prezent, construcții ilegale, conform declarațiilor Apelor Române.