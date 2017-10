A fost scos la vânzare albumul pe care John Lennon i-a dat un autograf asasinului său, înainte să fie impușcat

Albumul pe care John Lennon i-a dat un autograf asasinului sau, cu cateva ore inainte de a fi impuscat la New York, a fost scos luni la vanzare la pretul de 1,5 milioane de dolari, potrivit casei Moments in Time. Exemplarul albumului "Double Fantasy" a fost semnat de Lennon cu cinci ore inainte de a fi asasinat de Mark David Chapman, relateaza Agerpres.Legendarul membru al trupei The Beatles a murit in decembrie 1980 dupa ce a fost impuscat de Chapman, un fanatic care il astepta la intrarea in cladirea Dakota din New York.Albumul a fost gasit intr-o jardiniera a cladirii in care Lennon locuia cu Yoko Ono, vizavi de Central Park, potrivit casei care se ocupa de vanzare.Pe coperta LP, lansat in acel an, apare John Lennon sarutand-o pe Yoko Ono, iar pe gatul acesteia se vede autograful artistului care a compus hituri legendare precum "Imagine".Albumul a ajuns in mainile autoritatilor, devenind o proba folosita de Procuratura pentru a-l incrimina pe Chapman, care a fost condamnat la inchisoare pe viata pentru aceasta crima. Discul a fost apoi restituit persoanei care l-a gasit, cu un bilet de multumire, a precizat firma specializata in vanzarea de autografe, fotografii si documente istorice."Suntem incantati sa aducem pe piata o piesa cu o asemenea incarcatura istoric", a declarat purtatorul de cuvant al Moments in Time, Bob Zafian.David Chapman, care in prezent are 62 de ani, isi ispaseste sentinta pe viata la inchisoarea de inalta securitate Wende, din statul New York.Mark Chapman l-a impuscat pe John Lennon in fata cladirii Dakota din New York, in care artistul detinea un apartament, pe 8 decembrie 1980, in timp ce renumitul cantaret se intorcea de la o sesiune de inregistrari, insotit de sotia lui, Yoko Ono. Artistul a fost transportat la Roosevelt Hospital, insa decesul lui a fost consemnat la sosirea in spital, scriu jurnalistii de la ABC News, citati de News.ro.O comemorare a starului, la care au participat mii de fani ai trupei The Beatles, a fost organizata pe 14 decembrie 1980. In timpul evenimentului, Yoko Ono a cerut participantilor sa pastreze 10 minute de reculegere.O zona denumita "Strawberry Fields" a fost inaugurata in Central Park din New York, in 1985, in semn de omagiu adus trupei The Beatles.Yoko Ono a lansat un site, Imagine Peace, dedicat fostului ei sot.John Lennon, nascut pe 9 octombrie 1940, a fost liderul The Beatles, cunoscut pentru actiunile sale activiste si pentru cele 11 albume solo, lansate dupa destramarea grupului englez.The Beatles a fost infiintata in anul 1960, in Liverpool, si a devenit celebra in formula John Lennon, Paul McCartney, George Harrison si Ringo Starr. Formatia este considerata cea mai influenta din zona muzicii rock. Cele 27 de albume de studio, 52 de compilatii si 4 albume live au fost vandute peste 180 de milioane de copii in intreaga lume. Trupa, care s-a destramat in 1970, a fost recompensata cu 10 premii Grammy, dar si cu un Oscar.