A fost repartizată într-un salon cu mame care-şi alăptau pruncii

După ce i-a murit bebelușul

A fost repartizată într-un salon cu mame care-și alăptau pruncii

Familia mai acuză Spitalul Clinic de Urgență Constanța că nu i-a asigurat mamei traumatizate psihic măcar un minim suport psihologic, pentru a depăși mai ușor dramaticul moment. Spitalul recomandă pacienților care au nevoie de ajutorul unui psiholog să se adreseze direct asistentei șefe sau șefului secției în care sunt internați, pentru că în schema unității nu există un astfel de specialist. „Subsemnatul M. Necula, domiciliat în Constanța, doresc să vă aduc la cunoștință următoarele: în ziua de 27 august a.c., ora 23,45, soția mea a născut la Spitalul Clinic de Urgență Constanța, la etajul șase, un băiețel prematur de 1,1 kg. În 29 august a.c., ora 03,00, din cauza insuficientei dezvoltări, bebelușul a decedat, ia soției i s-a cerut să stea în aceeași cameră cu două mămici care alăptau copiii la sân. Cred că este o crimă ca o mamă atât de traumatizată să nu beneficieze de suportul moral al unui specialist din spital. Ba, mai mult, la acest spital s-a făcut totul ca trauma ei să se adâncească și mai tare, obligând-o să stea în același salon cu mame care-și trăiau bucuria maternității. Am insistat s-o mute în alt salon, dar nu s-a făcut nimic. Am insistat să plecăm acasă, dar nici asta nu ni s-a permis. Pentru că soția era într-o stare psihică deplorabilă am stat cu ea, toată noaptea, în autoturismul personal parcat în curtea spitalului. Ministrul Sănătății vorbește frumos despre sistemul sanitar, iar noi, cei care ne lovim de el, trăim adevărate drame. Am tras acest semnal de alarmă numai din dorința de a se schimba ceva, măcar pe viitor“. Aveți nevoie de suport psihologic? Adresați-vă direct asistentei șefe sau șefului secției în care sunteți internat! Dr. Florian Stoian, purtător de cuvânt la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, ne-a explicat că s-au făcut, de-a lungul timpului, eforturi mari pentru asigurarea de suport psihologic pacienților cu cancer, dar și a copiilor cu leucemie și alte probleme grave de sănătate. Mai mult, recent a fost scos la concurs un post de psiholog tocmai pentru a asigura consiliere pacienților care au nevoie, la cererea acestora, post ocupat de un psiholog care făcuse anterior practică în spital la Secția onco-hematologie pentru copiii, specia-list care poate fi, însă, folosit și la alte secții, la cererea pacienților, cu condiția ca ei să solicite acest lucru șefului de secție sau asistentei șefe din secția în care se află internat. „Dacă sunt pacienți care trec prin asemenea traume să se adreseze direct asistentei șefe sau medicului șef de secție și cu siguranță vor fi ajutați să depășească mai ușor starea depresivă, pe care, în general, femeile o au după naștere” - a conchis dr. Florian Stoian. Spitalul - sufocat de pacienți Referitor la cazul semnalat de cititorul nostru, reprezentantul Spitalului consideră că, „probabil nu a existat un spațiu liber și din cauza asta pacienta respectivă a fost băgată într-un salon cu mame care alăptau. Fiind singurul spital de urgență, însă, trebuie să se știe că înregistrăm un aflux foarte mare de pacienți nu numai din județul nostru, ci și din cele învecinate: Tulcea, Călărași, Ialomița și nu avem saloane libere. Este adevărat că s-au făcut ceva pași în privința modernizării spitalului, însă mai sunt lucruri de pus la punct. Atenționez, însă, încă o dată pacienții că și acum pot cere consiliere psihologică dacă au nevoie. Spitalul a făcut, de-a lungul timpului, eforturi mari pentru a asigura suport psihologic pacienților cu cancer și copiilor cu leucemie și alte boli grave”. Reclamațiile bolnavilor - depuse la registratura spitalului Pentru ca o problemă sau alta reclamată de pacienți să poată fi aflată de către conducerea instituției, dar și rezolvată cu promptitudine, dr. Florian Stoian consideră că pertinent ar fi ca toate nemulțumirile pe care le au aceștia sau însoțitorii lor să fie semnalate imediat conducerii, în scris, să se solicite un număr de înregistrare de la serviciul de registratură al spitalului, pentru a se merge concret pe urmele lor. Traumă imposibil de minimalizat Pierderea unei sarcini este însoțită de o serie de alte pierderi pe care cei care nu au trecut prin asta nu le pot percepe. Studiile arată că legătura între mamă și copil se formează încă din primele săptămâni ale sarcinii și tocmai de aceea vestea vine ca un șoc îngrozitor.