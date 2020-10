A fost lansată o nouă ediţie a jocului video FIFA

Iubitorii jocurilor pe calculator au motive de bucurie. O nouă ediţie a popularei francize de jocuri video, EA Sports FIFA 21 a fost lansată la nivel global, a anunţat producătorul. Noua versiune este disponibilă pentru PlayStation 4, Xbox One şi PC, prin Origin şi Steam. Jocul este dezvoltat de studiourile EA din Bucureşti şi Vancouver şi aduce noi funcţii care le permite jucătorilor să se bucure de victorii şi mai mari în Volta Football şi FIFA Ultimate Team. Toate cele 16 cluburi româneşti din sezonul actual al Ligii I, cu toţi jucătorii, echipamentele oficiale, blazoanele şi mingea oficială de meci pentru Liga I sunt prezente în joc. Fanii pot regăsi echipa naţională de fotbal a României, ca urmare a parteneriatului dintre EA Sports şi Federaţia Română de Fotbal. De altfel, în acest an, sunt incluşi trei noi fotbalişti români recreaţi autentic în joc: Florinel Coman, Dennis Man şi Ionuţ Radu. Jucătorii care vor face trecerea la consolele din noua generaţie, vor avea nevoie de o licenţă, dublă digitală pentru realizarea actualizării, informează producătorul. Electronic Arts (EA) este lider global în materie de divertisment digital interactiv. Compania dezvoltă şi furnizează jocuri, conţinut şi servicii online pentru toate tipurile de platforme conectate la internet, de la console, la dispozitive mobile şi computere personale. EA are peste 300 milioane de jucători înregistraţi în întreaga lume. EA România este una dintre cele mai mari companii de tehnologie care operează în România şi unul dintre singurele două studiouri la nivel mondial în care este dezvoltat FIFA, alături de EA Vancouver. EA România este prezentă pe plan local din anul 2005 şi în această perioadă a dezvoltat numeroase titluri bestseller, precum: FIFA, Need for Speed, UFC Mobile, NBA Mobile şi NHL.