A fost lansată o monedă din aur dedicată lui Ion C. Brătianu

Banca Naţională a României (BNR) a scos la vânzare o monedă de aur cu tema „200 de ani de la naşterea lui Ion C. Brătianu”, preţul acesteia fiind de 11.300 de lei, adică aproximativ 2.300 de euro. Moneda are o greutate de 31 grame şi valoarea nominală este de 500 lei. Aversul monedei redă monumentul dedicat lui Ion C. Brătianu, din Bucureşti, iar reversul prezintă portretul lui Ion C. Brătianu şi anii între care acesta a trăit „1821” şi „1891”.Monedele din aur, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi însoţite de broşuri de prezentare redactate în limbile română, engleză şi franceză. Broşurile includ certificatul de autenticitate al emisiunii, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului BNR şi casierului central. Tirajul maxim pentru moneda din aur este de 1.000 piese. Monedele din aur cu tema 200 de ani de la naşterea lui Ion C. Brătianu au putere circulatorie pe teritoriul României. Lansarea în circuitul numismatic se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Constanţa, Dolj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.