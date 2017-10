A fost ger la Constanţa? Să vedeţi cum e viaţa la -80 de grade C. Care sunt cele mai friguroase localităţi din lume

A fost ger la Constanța? Să vedeți cum e viața la -80 de grade C. Care sunt cele mai friguroase localități din lume

Ştire online publicată Sâmbătă, 14 Ianuarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Constanța a înghețat zilele trecute la temperaturi de sub -15 grade. Ninsorile, gerul și viscolul ne-au făcut să simțim pe propria piele ce înseamnă iarna, însă, credeți-mă, suntem extrem de departe de adevăratele posibilități ale unei ierni dezlănțuite.Există localități în lume unde temperaturile de -20 de grade sunt vreme de pantaloni scurți și tricou, iar frig înseamnă chiar și -80 de grade C.Așezările cele mai friguroase de pe Terra, unde locuiesc oameni, sunt zonele situate în apropierea Cercului Arctic, în regiuni din Rusia, Statele Unite, Canada sau India. Aici, temperaturile sunt extrem de scăzute, coborând chiar sub -80 grade C.Școala se închide la minus 52 grade CCea mai friguroasă localitate de pe pământ este Oymyakon, în Rusia. Aici, temperatura medie în luna ianuarie este de -50 de grade Celsius. Oymyakon este cunoscut sub numele de „Polul Frigului”, cea mai scăzută temperatură înregistrată vreodată fiind de minus 71,2 grade Celsius, scrie Daily Mail. Această temperatură este inscripționată pe monumentul de la intrarea în localitate. În mod ironic, numele localității se traduce prin „Apa care nu îngheață”. Localitatea, care are o populație de 500 de oameni, se numește astfel deoarece este situată lângă o apă termală, la care se adăpau turmele de reni.În sat nu se poate cultiva nimic, astfel că locuitorii se hrănesc cu carne de ren și cal, pește crud înghețat și supă de carne. Există un singur magazin și o școală, care nu se închide decât atunci când temperatura scade sub minus 52 de grade Celsius.Satul este situat la 750 de metri deasupra nivelului mării, astfel că durata unei zile poate varia de la trei ore în decembrie la 21 de ore pe timpul verii.Majoritatea locuințelor sunt mici, cu cel mult 2 camere, iar pentru a conserva căldura, mâncarea se face într-o cameră, la gura sobei. Localitatea nu este racordată la rețeaua de apă sau gaz și nici telefonul mobil nu are acoperire, însă există curent electric.Cel mai mare oraș din apropiere este Yaktusk, la două zile de mers cu mașina. Acesta are o populație de 300.000 de locuitori, două aeroporturi, o universitate, școli, muzee și teatre.Soarele nu răsare timp de trei luniNici localitatea Northice and Eismitte din Groenlanda nu este cu mult mai primitoare. În regiune sunt înregistrate adesea temperaturi de -50 grade C. Copiii nu pot sta la joacă afară decât 20 de minute, pentru a preveni înghețarea plămânilor. Aici soarele nu apune între 13 mai și 30 iulie, în fiecare an, iar între 23 noiembrie și 20 ianuarie, soarele nu răsare.Cea mai ridicată temperatură înregistrată vreodată aici a fost de -2,8 grade, iar cea mai scăzută a fost de -65 grade C.Americanii nativi din CanadaA treia cea mai friguroasă localitate din lume este Whitehorse, din Canada. Populația de aici este de 30.400 de locuitori, iar temperatura este cu doar câteva grade mai mare decât în Groenlanda. Localitatea este situată în nord-vestul regiunii Yukon, din Canada, la est de Alaska.Zona este populată de americanii nativi, iar orașul a apărut la sfârșitul secolului al XIX-lea. Aici a existat o mină de aur începând cu anul 1896, iar goana după aur s-a sfârșit în anul 1910.Cea mai scăzută temperatură înregistrată a fost de -56 grade C, însă, cu toate că iarna ține mult aici, localitatea este cunoscută ca fiind una dintre cele mai secetoase din Canada.Temperatură record: -94 grade CPuțin mai jos de Canada, ajungem în localitatea International Falls, din Statele Unite. Acesta este unul dintre locurile cele mai friguroase din Statele Unite unde trăiesc oameni. Iarna, temperatura este în medie de -32 grade C, iar cea mai scăzută a ajuns la -55 grade C.International Falls este situat chiar la granița cu Canada și are o populație de 6.424 de locuitori. Zona este un punct de atracție turistică, putându-se prac-tica sporturi de iarna, dar și pescuitul la copcă.Cu toate acestea, cea mai scăzută temperatură înregistrată vreodată în Statele Unite a fost la Prospect Creek, în ianuarie 1971, de -94 grade C. În 1970, trăiau aici aproximativ 20.000 de oameni, care lucrau la conducta Trans-Alaska. Din 1977, când conducta a fost finalizată, nu se mai întâmplă mare lucru în zonă.