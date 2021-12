A fost aleasă culoarea anului 2022. Very Peri simbolizează creativitatea, energia şi bucuria

Very Peri simbolizează energia, creativitatea, imaginaţia, bucuria şi inventivitatea. Very Peri este asemănător cu nuanţele pe care le întâlnim în mod obișnuit în natură, cum ar fi florile de lavandă.



Very Peri, rezultată din albastru şi nuanţa roşu-violet, manifestă o atitudine de bucurie şi o prezenţă dinamica care încurajează creativitatea şi expresia imaginativă în procesul de ieşire din izolare, de schimbarea noţiunilor şi standardelor.



Potrivit Antena3.ro reprezentanții Pantone mai spun că Very Peri ne poate ajuta să ne extindem limitele realităţii şi să deschidem o ușă către o lume virtuală dinamică.

Compania Pantone LLC a ales nuanţa Very Peri drept culoarea anului 2022.