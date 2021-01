A dispărut cel mai bogat om din China. Unde a fost văzut ultima dată

Dispariţia din viaţa publică a lui Jack Ma, fondatorul gigantului chinez al comerţului electronic Alibaba, inclusiv faptul că nu a mai apărut în ultimul episod al unui spectacol de televiziune la care era jurat, alimentează speculaţiile privirind soarta miliardarului. În plus, autorităţile chineze au luat în vizor afacerile sale, transmite Reuters, potrivit Agerpres şi Digi24.







Celebrul antreprenor chinez a apărut în public ultima oară la un forum organizat la Shanghai, la finele lunii octombrie, ocazie cu care a criticat sistemul de reglementare din China, într-un discurs care l-a pus în opoziţie cu oficialii chinezi. Rezultatul a fost suspendarea procedurii de listare publică iniţială a Ant Group, una dintre diviziile Alibaba, operaţiune evaluată la 37 de miliarde de dolari. Cotidianul Financial Times susţine că Jack Ma a fost înlocuit de altcineva în poziţia de jurat pentru episodul final al unui show de televiziune pentru antreprenori denumit Africa's Business Heroes. În replică, un purtător de cuvânt de la Alibaba a spus luni că înlocuirea lui Jack Ma a fost determinată de programul încărcat al antreprenorului, dar nu a oferit detalii.







Absenţa lui Jack Ma din viaţa publică este subiect de speculaţii pe Twitter, reţea socială care este blocată în China, în schimb nu se numără printre temele de actualitate pe reţelele sociale din China continentală, unde subiectele sensibile sunt deseori cenzurate. Organismele chineze de reglementare au luat în vizor afacerile lui Jack Ma, după discursul său din luna octombrie, fiind demarată o anchetă antitrust asupra Alibaba, în timp ce diviziei Ant Group i s-a ordonat să îşi separe operaţiunile de creditare de divizia sa de plăţi online.







„Cred că i s-a spus să fie mai discret. Este vorba de o situaţie destul de unică, care are legătură cu mărimea Ant Group şi sensibilităţile ce ţin de reglementarea financiară”, a apreciat Duncan Clark, preşedintele firmei de consultanţă BDA China. În China, principala platformă de comerţ electronic a Alibaba concurează cu firme ca JD.com Inc şi Pinduoduo Inc. Anul trecut, Alibaba Group Holding Ltd a înregistrat vânzări record de aproximativ 372,3 de miliarde de yuani (56,4 miliarde de dolari), în prima jumătate de oră a Zilei Celibatarilor, cel mai mare eveniment de cumpărături online din lume.