A aprins lumina şi a văzut iadul

A aprins lumina și a văzut iadul

Scăpat ca prin minune de moarte pe 16 august, atunci când explozia unei butelii l-a băgat în spital și i-a afectat serios apartamentul, Ben Teekloh, mijlocașul de 24 de ani al Farului, s-a întors acasă. Apartamentul a fost refăcut și remobilat în camerele afectate. Totul e nou acum. Urmele puternicei deflagrații din urmă cu patru luni nu se mai cunosc. În sufletul lui Ben, însă, nu au cum să se șteargă cu una cu două. Etajul trei al unui bloc din zona Colegiului Național „Mircea cel Bătrân“. Ben descuie o ușă metalică și intrăm. În față, ni se deschide tocmai bucătăria. De acolo a pornit totul. În încăpere s-au acumulat gaze de la butelie, iar Ben a fost neinspirat să aprindă lumina. Buuuuum! Dezastru în casă, liberianul aruncat pe scări, câteva apar-tamente ale vecinilor afectate și ele, bucăți de moloz ajunse în stradă. Ben a avut însă noroc. A scăpat cu viață. „În acea zi, pe la 12,30, m-am trezit din somn și am simțit miros de gaze în bucătărie. M-am dus acolo și, până să deschid geamul, am aprins lumina, fiind întuneric, de la o perdea trasă. A urmat o explozie teribilă, care m-a ars și m-a aruncat pe scări. Nu știu cum de am ajuns acolo, căci ușa de la intrarea în apartament era închisă. Nebun de durere, am fugit, strigând după ajutor. În fața blocului, s-au adunat mai mulți oameni și m-au dus la un cabinet medical din apro-piere, unde mi-a fost acordat primul ajutor. Apoi, am ajuns la spital”, rememorează Ben, pentru „Cuget Liber“. Jucătorul se consideră norocos și îi mulțumește lui Dum-nezeu că a scăpat cu viață. Deși a trăit o dramă, spune că nu a avut coșmaruri de atunci și nu îi e frică să stea acum singur în apartament. „Încerc să uit totul. Într-un an, îmi vor dispărea și urmele de pe corp”, spune jucătorul și îmi arată mâinile, de pe care petele albe vorbesc de la sine despre arsurile, majoritatea de gradul II, care i-au afectat pielea, pe mai multe părți ale corpului. În acest moment, Ben se antrenează normal și, potrivit medicului Farului, Liviu Muja, este apt de joc, pentru 40-45 de minute, la partida de la Galați, de duminică, 25 noiembrie, după ce va mai fi efectuat, în această perioadă de pauză, vreo două antrenamente fizice suplimentare. Prietena lui Ben e ziaristă în Republica Moldova Pe 20 august, prietena lui Ben, Diana Răileanu (21 de ani), o ziaristă din Repu-blica Moldova, trebuia să vină la Constanța. Pe 16 august, l-a sunat, ca de obicei, însă mobilul său se pierduse în explozie, astfel că cei doi nu au putut lua legătura. Fata a intrat atunci pe Internet și a aflat, sosind apoi, foarte speriată, și la București, unde Ben fusese internat. „Până acum, Diana a venit de mai multe ori la mine, de la Chișinău. Nu peste mult timp, ne vom muta împreună“, ne spune Ben. Cei doi s-au cunoscut pe când faristul a evoluat în Republica Moldova, pentru Nistru Otaci.